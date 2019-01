Fallida, reforma educativa del sexenio anterior: Esteban Moctezuma

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, calificó de fallida la reforma educativa que impulsó la administración federal pasada y llamó a los legisladores a abrogarla y respaldar la enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar un paso decisivo en la Cuarta Transformación con una escuela abierta a la sociedad.

“Si queremos un país armónico sin violencia, con cultura de paz, con un tejido social saludable, productivo, la iniciativa permitirá crear esa escuela nueva mexicana. La obra está por construirse, la ley es el marco que nos permitirá hacerlo, pero solo el acuerdo de todos y el trabajo nos llevará a darle a los niños y jóvenes la educación que merecen", subrayó.

En reunión con las Comisiones Unidas del ramo y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, criticó la actual reforma educativa que se propone abrogar porque surgió con la ausencia de consensos previos y se realizó a un ritmo muy acelerado, que fueron fallas determinantes para su implementación.

Invitó a los legisladores a edificar una nueva era en la educación pública, que tendrá como sus primeros propósitos la revalorización integral del magisterio nacional, poner el aprendizaje de niños y jóvenes al centro y crear un sistema educativo con equidad y calidad.

“La fallida reforma educativa, además de acompañarse de una desvalorización a los maestros, los ahoga con cargas administrativas adicionales que demandan la mitad de su tiempo laboral para responder cuestionarios y realizar otras tareas sustantivas", subrayó.

El funcionario federal criticó también que esa reforma desplegó un derroche millonario de publicidad y redujo recursos necesarios para la actualización docente.

En 2017 se cancelaron casi dos mil millones de pesos destinados para capacitación magisterial para orientarlos a publicidad y medios de comunicación, refirió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo más grave, aseguró, es que la reforma no dejó ningún avance significativo en educación de calidad, por ello se le ha calificado de fallida, juicio que no solo es del magisterio nacional y de la consulta nacional, sino de la misma Auditoría Superior de la Federación, que concluyó que la reforma no ha tenido resultados de mejoría en la calidad educativa, pues la mayoría de los estudiantes de educación básica se encuentran en el nivel más bajo de logro educativo.

Luego de ofrecer una serie de datos sobre los nulos resultados de dicha reforma, Moctezuma Barragán advirtió que de continuar esa estrategia, el daño a niños, jóvenes y maestros sería irreparable.

“Ahí está la responsabilidad de todos nosotros, ahí está la responsabilidad de ustedes de hacer el cambio, abrogar la fallida reforma y dar un muevo cauce al proyecto educativo", subrayó.

De acuerdo con el titular de la SEP, lo mejor en el rubro educativo está por venir y sostuvo que nunca debió concebirse una reforma educativa sin la participación de los maestros.

Tampoco nunca debió instrumentarse una evaluación de los docentes con fines laborales. “No debe repetirse bajo ninguna circunstancia evaluaciones al magisterio donde la autoridad educativa tenga que usar a la fuerza pública para, llevarla a cabo, como vergonzosamente llego a suceder durante el pasado régimen".

Defendió la iniciativa de reformas constitucionales en materia educativa del presidente López Obrador, la que consideró es crucial para transformar la educación en México.

Sostuvo que por primera vez se presenta en el texto del Artículo Tercero constitucional el concepto de niños, niñas y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación pública que imparte el Estado.

A los principios tradicionales de la educación se le agrega la universalidad, integralidad, equidad y la excelencia como postulados básicos de la educación pública.

Enlistó las bondades de la reforma del Ejecutivo federal y sostuvo que los maestros no rechazan la evaluación, y destacó la creación del Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la mejora continua de la educación, al que se le dota de más amplias competencias, entre las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados.

Además de la certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, a fin de utilizar toda esa información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores.

También la realización de estudios, mediciones, evaluaciones e investigaciones especializadas dentro de un esquema de evaluación pertinente.

Moctezuma Barragán señaló que la iniciativa es la materialización del consenso que se ha emprendido con los distintos actores de la comunidad educativa y la sociedad, porque la educación es tarea de todos para fortalecer el Estado de bienestar.