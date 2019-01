Completarán Censo con módulos móviles

A fin de empadronar a los potenciales beneficiarios de los diferentes programas del Gobierno federal, una vez terminado el censo se instarán módulos móviles, a fin de inscribir a esas personas, que por diversas circunstancias no pudieron ser empadronadas. La intención es evitar largas filas.

Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno federal en Coahuila, informó que actualmente se tiene un avance en la entidad de un 70 por ciento de domicilios por auditar y cerca de un 40 por ciento de domicilios nuevos.

Una vez que se llegue al 80 por ciento y el 50 por ciento de domicilios nuevos, se pondrán en marcha los módulos móviles en las dependencias de gobierno.

"No lo estamos haciendo así porque no queremos que hagan filas incómodas para los adultos mayores o para personas con discapacidad, en la medida que tengamos mayor cobertura del censo en el territorio, tenemos menos riesgo de que hagan filas incontrolables. Por etapas para que nadie se quede fuera. Todo mundo va a tener la posibilidad de enderezar la plana ante la posibilidad de que por alguna causa no hayan sido empadronados, se puedan incorporar el programa", aseguró Flores Hurtado.

Dijo que entre más se avance, menos será el riesgo de que se registren filas incontrolables.

"Qué es lo que no queremos, que no haya gente haciendo filas, es parte del cambio de este gobierno, que cualquier beneficiario no haga filas para que sea atendido", insistió.

Para dar agilidad a los censos, el delegado aseguró que se han firmado convenios de colaboración con los municipios más grandes como Torreón, Saltillo y Monclova.

"Estamos haciendo convenios institucionales con los municipios para fortalecer el censo, avanzar más rápido, y tener un aval en las mismas presidencias municipales de que estamos cumpliendo con la instrucción del presidente (Andrés Manuel López Obrador), de que el censo se va hacer sin distinción de partidos e incorporando a todos los beneficiarios sin ninguna distinción", comentó el representante del Gobierno federal.

Reyes Flores Hurtado, estima que en un mes se podría iniciar con la instalación de los módulos móviles.

A detalle

Avanza censo para empadronar a posibles beneficiarios de los diferentes programas federales:

- Se firman convenios de colaboración con los municipios más grandes de Coahuila.

- El delegado federal asegura que ya se estableció un convenio de colaboración con el municipio de Torreón, que apoyará a través de Desarrollo Social.

- Al llegar a un 80% de avance, se instalarán módulos móviles.