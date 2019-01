Esposa de Javier Valdez exige justicia

Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017 en Culiacán, Sinaloa, asistió este viernes a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir justicia y que se castigue tanto a los autores intelectuales como a los responsables del homicidio.

Griselda llegó temprano a Palacio Nacional y tomó asiento en la primera fila de los espacios asignados para la prensa en la conferencia de las 07:00 horas.

Mientras avanzaba la conferencia del Presidente, éste hizo referencia al caso del periodista sinaloense, y expresó a la viuda que le están abiertas las puertas las veces que ella quiera estar en Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que la conferencia de prensa también es una tribuna para todos los ciudadanos. Y le preguntó a Griselda si tenía interés en decir algo. "Pásale", le dijo López Obrador.

Ya en la tribuna, la esposa de Javier Valdez exigió justicia, y expuso: "No me importa de qué organización vino la orden, me importa que la fiscalía general haga su trabajo, que se profundice más, y una investigación rigurosa y exhaustiva, y se determine quién dio la orden de asesinarlo".

Esto, luego de que en el juicio que se realiza en una Corte de Estados Unidos a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, se revelara que los hijos de éste dieron la orden de asesinar al periodista en 2017.

"Que fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera quienes mandaron a asesinar a Javier, eso en mi familia, hijos y mi persona es otro golpe muy fuerte", externó.

Exigió al Presidente que no descarte ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier Valdez.

