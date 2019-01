Necesario 'refundar' al PRI, no 'refundirlo': Ruíz

Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, y aspirante a la presidencia nacional del PRI, considera que es necesario "refundar" al partido y que esto no es posible a través de quienes lo "refundieron" en las pasadas elecciones, y que han hecho de las plurinominales un "club de Toby" o de "recomendados", lo que derivó en el peor resultado que han tenido en unas votaciones.

En agosto de este año se renueva la dirigencia nacional del PRI y Ruiz impulsa que sea mediante el método de consulta directa, es decir, una elección abierta con al menos 90 mil casillas donde los militantes y simpatizantes del partido puedan decidir, para que el dirigente llegue legitimado, incluso propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) intervenga para asegurar la imparcialidad, a fin de que se pueda plantear luego en la asamblea una refundación o renovación.

Entre sus propuestas, considera que se debe modificar el estatuto para que solamente puedan ser electos mediante consulta los candidatos, ya sea para alcaldes, regidores, legisladores, incluso los plurinominales, a fin de que los militantes sean quienes determinen, pues dijo que las imposiciones de la dirigencia son una queja unánime y las fracturas que por ello se han generado.

"Lo que quiere el priismo es decidir las candidaturas, decidir los cargos de dirigencia", expresó.

Ruiz comentó que la actual dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, debería enviar señales de cambio como la forma de hacer política tradicional, que en otros tiempos funcionó pero que hoy no están acorde a lo que necesita el país. Indicó que el resultado electoral no fue una catástrofe y que no hay cheques en blanco en política pero insistió en la necesidad de refundar el partido y recuperar la confianza ciudadana.

Respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el exgobernador señaló que la política asistencialista no ha dado buenos resultados y que el problema de la pobreza no se resolverá aumentando los montos. Señaló que el PRI como oposición debe acompañar al gobierno federal en los temas que beneficien a la población, pero manifestó desacuerdo en relación al apoyo de los diputados tricolores al tema de la Guardia Nacional, por lo que los senadores tendrían la posibilidad de "enderezar" esta propuesta.

Consideró que el presidente de la República cae en una simulación en distintos temas, como el nombramiento del fiscal, que "fue toda una parafernalia de una serie de nombres, para finalmente nombrar a tres gentes cercanas al presidente de México, yo no sé para qué le dan tantas vueltas, si el presidente va a nombrar al fiscal, como realmente sucedió, pues que se haga y se reconozca directamente en la Constitución la facultad del presidente para nombrar al fiscal".

Explicó que hay mucha simulación actualmente en el gobierno federal, en cuanto a los procedimientos, para llegar finalmente a una decisión de López Obrador.

Ruiz se refirió a la estrategia contra el huachicoleo y opinó que la responsabilidad de brindar seguridad en cuestiones de Pemex corresponde al gobierno federal, pero hay casi 100 muertos y fueron 5 horas y media entre la fuga y la explosión, por lo que consideró que existió negligencia y omisiones.

"Me parece que tiene que irse a fondo en la responsabilidad, en quiénes son los responsables y cómo debe procederse contra ellos", comentó.