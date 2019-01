PAN investigará al interino de Puebla

El ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, comentó que la Comisión Permanente decidió crear una comisión investigadora para saber qué fue lo que pasó en el Congreso de Puebla, donde los legisladores decidieron votar a favor de Guillermo Pacheco Pulido. "La Comisión Política fue la que decidió que se hiciera una investigación para no quedar solamente en versiones, aunque sean autorizadas, y dependiendo de lo que resulte de esa investigación determinar si proceden sanciones o no. Evidentemente en el catálogo de sanciones está la expulsión. Esto porque hay una serie de versiones que no dejan claridad en el comportamiento de los diputados (de Puebla)", precisó.

Bravo Mena dijo que no se definió quiénes la conformarían y quién la encabezaría, pero que seguramente la Comisión Política decidirá los integrantes. Sobre la elección extraordinaria en Puebla, señaló que el escenario se ve complicado, por lo que también se determinó analizar la actitud que el PAN deberá tomar. "Es otro de los temas que se abordaron, se tiene que hacer un análisis político y de la estrategia que el partido deberá asumir. Es muy grave que no se haya respetado la cortesía política que se había respetado en los tiempos más duros. Todo lo que pasa en Puebla es muy confuso", aseveró.