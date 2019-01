Sin aprobación de ley, Taibo ya está a la cabeza del FCE

Este viernes Paco Ignacio Taibo II fue nombrado gerente editorial, encargado del despacho de la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE). Pasado el mediodía, hubo una reunión en las instalaciones del Ajusco del FCE en donde se hizo oficial el nombramiento.

Medios nacionales confirmaron la información a través de fuentes cercanas a la institución. Se espera que la SEP emita un comunicado en el que informe sobre este nombramiento.

Al parecer, el nombramiento es una salida práctica para darle autoridad al escritor, mientras se deshace el nudo que no le permite dirigir el FCE por no ser mexicano de nacimiento, como lo marca la Ley Federal de las Entidades Paraestales; sin embargo, esto no representa gran problema, pues nos comentan que a principios de febrero será discutida la "Ley Taibo".