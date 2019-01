Niegan sobornos a Enrique Peña Nieto

Francisco Guzmán Ortiz, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia en el Gobierno pasado, calificó de falsas y difamatorias las declaraciones del narco colombiano, Alex Cifuentes, sobre el soborno de 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto por parte de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

"Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El Gobierno de EPN fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la Administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad", escribió Guzmán Ortiz en su cuenta de Twitter.

Mientras que, también en Twitter, el expresidente Felipe Calderón presumió la declaración del testigo Alex Cifuentes, en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien refirió que el ex mandatario no recibió dinero ni del capo ni de los hermanos Beltrán Leyva durante su administración.

El ex presidente afirmó en redes que el testigo "pudo negar", hasta en dos ocasiones, su participación en negocios del narcotráfico. "A pregunta del abogado de Joaquín Guzmán, al testigo [Alex] Cifuentes, si los [hermanos] Beltrán Leyva me había dado dinero, el testigo lo negó dos veces: Textualmente, 'I don't recall this incident very well (no recuerdo ese incidente muy bien)', Cifuentes, adding moments later, 'Right now, I do not remember that (Cifuentes, agregó momentos después, 'ahora mismo, no recuerdo eso')' Para aclarar", escribió el ex mandatario.