Rubén Moreira habla sobre Laguna Segura

Con base en la experiencia del programa Laguna Segura, que opera en el territorio compartido entre Durango y Coahuila, el ex gobernador de este ultimo estado Rubén Moreira recomendó al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no levantar tantas expectativas en la integración de la Guardia Nacional, pues el éxito de la seguridad está en el fortalecimiento de las policías locales.

Al participar como invitado en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por El Colegio de México, Moreira afirmó que si bien al frente del programa Laguna Segura hay un militar que coordina a las fuerzas de seguridad de ambos estados, el éxito estuvo en "arreglar" a la policía municipal.

"Se dicho que lo que se quiere hacer en este gobierno es replicar ese mando", dijo Moreira. Pero "yo he estado insistiendo en que no le pongamos a la Guardia Nacional tantas expectativas en la opinión pública porque, en caso de aprobarse, la solución depende de más cosas, que si no se llevan a cabo no va a funcionar", afirmó refiriéndose al nuevo cuerpo de seguridad.

A partir de esta afirmación, el ex gobernador hizo un recuento de las acciones que su administración llevó a cabo para enfrentar el delito en La Laguna y fortalecer a las policías a partir de que comenzó a operar Grupo Conjunto Coahuila-Durango.

En noviembre del 2012, dijo, la tasa mensual promedio de homicidios dolosos en La Laguna era 3.3 veces más alta que en el resto del país, según datos del Consejo Cívico de las Instituciones, y en 6 años los homicidios disminuyeron 80% en la zona, de acuerdo con información del último informe de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Entre las acciones destacó el incremento en el salario de los policías estatales, que durante su gestión pasó de 4,000 pesos a más de 17,000. También la aplicación continua de exámenes de confianza en todos los niveles policiacos y en otros organismos de seguridad, como Protección Civil y Bomberos.

Moreira, no obstante, apoyó el plan de combate al huachicol que ha emprendido López Obrador, al considerar que el robo de combustible y su venta ilegal es una muy importante fuente de recursos para la delincuencia organizada.

"El problema del delincuente es que tiene dinero", dijo. "El narcotráfico a mi juicio es un delito que trata de ser total, trata de capturar todo, y entonces a veces uno percibe que tal vez están ganando más por otras prácticas que por el narcotráfico, pero traen la violencia del narcotráfico a cualquier otro delito, incluido el robo", afirmó el ex gobernado.

Por eso, dijo, "yo sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo Andrés, porque de ahí sale mucho dinero para financiar otros crímenes", explicó Moreira.

Afirmó que durante su gobierno en el estado emprendió la supervisión diaria, terrestre y aérea, de 600 kilómetros de ductos de Petróleos Mexicanos para evitar el robo de combustible. Sin embargo no ofreció una cifra de cuánto había disminuido este delito.

Consideró que hay una serie de actividades que, aunque lícitas, incitan al delito, más allá de consideraciones morales. Por eso, dijo, su administración limitó la venta de alcohol en el estado y prohibió peleas de animales, lo que también permitió que bajaran los índices delictivos en la entidad.

En el seminario afirmó que al finalizar su sexenio hubo 86% menos de homicidios por rivalidad delincuencial y una disminución de 53% en robos y 81% en homicidios dolosos.