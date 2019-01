Polemizan por caída en importación de gasolina

En medio de la escasez de gasolina que sufren varios estados del país por el plan de combate al robo de combustible, el sábado se desató la polémica por un reportaje de The Wall Street Journal en el que se afirma que México disminuyó la importación de hidrocarburo procedente de Estados Unidos entre diciembre y lo que va de enero.

El medio estadounidense, uno de los más influyentes del mundo, publicó el viernes que la congestión en terminales de almacenamiento por el cierre de ductos que transportan gasolinas, como parte de la estrategia de combate al robo, provocó un efecto en cadena que obligó al gobierno mexicano a reducir el volumen de las importaciones de combustibles de refinerías de Estados Unidos.

El diario refirió que, según datos de la firma ClipperData, las compras por parte de Pemex presentan una reducción de 28 % respecto de los niveles que venía observando en diciembre de 2018, así como de 45 % en comparación con enero del año pasado.

El sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan reducido las importaciones de gasolina de Estados Unidos.

Entrevistado en Ayala, Morelos, al término del acto donde firmó la declaratoria del Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, al preguntarle sobre el tema, expresó: "no es cierto ¿quién dice eso?", y tras mencionarle el nombre del medio dijo: "ah, es que no son serios".

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) defendió la versión del diario que afirma la disminución en la importación de gasolina desde Estados Unidos a partir del inicio de la administración de López Obrador, y exigió al presidente que explique "la verdad sobre el desabasto".

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que The Wall Street Journal "no es serio" y que el país sigue comprando 600 mil barriles diarios de gasolinas al extranjero, el reportero de esa publicación, Robbie Whelan, dijo en redes sociales que al pedir las estadísticas de importaciones a Pemex, no obtuvo respuesta.