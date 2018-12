Nuevo gobernador de Tabasco da puesto a hermano de AMLO

VILLAHERMOSA, TABASCO

El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, designó a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos.

A 24 horas de su toma de protesta como mandatario constitucional del estado, López Hernández dio a conocer a las personas que a partir del 1 de enero lo acompañaran en la administración pública, entre los que llamó la atención el nombramiento del ex alcalde de Macuspana, José Ramiro López Obrador, quien había estado alejado de la política desde 2006 cuando concluyó su periodo municipal y en su momento el Congreso local le reprobó la cuenta pública de su último ejercicio presupuestal.

El morenista además ratificó como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a Jorge Aguirre Carbajal, quien lleva dos años en el cargo y nombró a Jesús Alí de la Torre -ex candidato al gobierno del estado en dos ocasiones una por el PRI y otra por la vía independiente-, como Coordinación General de Enlace Federal y Vinculación Institucional, cargo que dependerá directamente de la gubernatura.

López Hernández designó como Secretario de Gobierno al ex diputado local del PRD Marcos Rosendo Medina Filigrana; en la Secretaría para el Desarrollo Energético estará el ex coordinador de la bancada del PRD José Antonio Pablo de la Vega Asmitia; en la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, estará la empresaria Mayra Elena Jacobo Priego, y en la Secretaría de Turismo, el empresario José Antonio Nieves Rodríguez.

En la Secretaría de Finanzas, Said Arminio Mena Oropeza y la Secretaría Particular y Vocería del Ejecutivo, será la ex diputada local de Morena, María Luisa Somellera Corrales.

El próximo gobernador de Tabasco defendió a los integrantes de su próximo gabinete, pues aseguró que son gente honorable y honesta y respecto a la ratificación del secretario de seguridad pública de Arturo Núñez argumentó que se busca darle continuidad en esta área a los trabajos que se han venido realizando.

"Yo creo que uno ejerce el derecho de nombrar a sus colaboradores. Son tabasqueños de primera, gente honesta, gente que conoce las áreas, algunos han estado en otras épocas en la administración, algunos desde la iniciativa privada como Mayra, secretaria de Desarrollo Económico; como Rafael Paniagua. Es conjugar experiencia, conocimiento", afirmó el mandatario electo.

Este lunes se realizará la ceremonia oficial de toma de protesta de Adán Augusto López Hernández, como gobernador del estado en el Congreso local, donde se prevé la asistencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

También están invitados los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto López Hernández asumirá la gubernatura que deja Arturo Núñez Jiménez en un estado crispado por las protestas de trabajadores de gobierno por la falta de pagos y prestaciones en el último mes, pero además con una deuda con proveedores de más de 800 millones de pesos.

Los empleados del gobierno estatal han realizado casi a diario bloqueos en importantes vialidades de la capital e incluso una de las protesta tuvo su punto más álgido cuando el pasado 18 de diciembre la esposa del gobernador Arturo Núñez, Martha Lilia López de Núñez, fue retenida en su vehículo por casi 12 horas por trabajadores de salud al salir de un hospital.

Los empleados del sector exigían pagos de salarios y prestaciones de fin de año y al impedir su salida del lugar se tuvo que montar un operativo especial por parte de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) para poderla sacar.

Sin embargo, López Hernández dispuso que para cuando sea gobernador contará con una nueva estructura administrativa en la que se incluye la creación de ocho nuevas secretarias, la desaparición de áreas de comunicación social, la fusión de direcciones jurídicas y una modificación a la operatividad de la gubernatura.

De acuerdo al proyecto de decreto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo -aprobada por el Congreso del estado y que entrará en vigor este 1 de enero del 2019- se suprimirán las estructuras y programas duplicados; las unidades de apoyo ejecutivo de las dependencias y se compactarán las áreas jurídicas a fin de tener un gobierno eficiente y donde se genere un programa de austeridad con el que se busca ahorrar cada año cerca de 700 millones de pesos.





