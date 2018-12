RMV y legisladores gastaron de más

SALTILLO

El Gobierno del Estado y los legisladores locales, en el último año del sexenio de Rubén Moreira no respetaron el presupuesto otorgado y lo sobrepasaron en un 20 y 5%.

De acuerdo a la Cuenta Pública 2017, emitida por la Auditoría Superior del Estado a cargo de Armando Plata Sandoval, el Gobierno de Coahuila que estaba a cargo de Rubén Moreira y el poder Legislativo que era liderado por José María Fraustro Siller, ahora secretario de Gobierno, gastaron más de lo que tenían permitido. Sólo el Poder Judicial a cargo de Miriam Cárdenas, respetó lo presupuestado.

El informe de resultados indica que el Gobierno contaba con 43 mil 697 millones y gastó 8 mil millones más, es decir, un total de 52 mil 540 millones.

Lo anterior representa un exceso del 20 %.

De enero a noviembre el gobernador fue Rubén Moreira y el último mes del año el Estado tuvo como mandatario a Miguel Riquelme.

En el documento emitido por la ASE se indica que no es posible emitir una opinión sobre los resultados de la gestión financiera, ya que no se presenta de manera completa la información relativa a los programas de la entidad y los indicadores aprobados en sus presupuestos. Aunque se cumple con el formato para el gasto por categoría programática, no presenta de manera desglosada la totalidad de sus programas presupuestarios, en materia de indicadores sólo se presentan los relacionados con el Ramo General 33, recursos federales.

Además se indica que no se cuenta con los elementos indispensables para llevar a cabo la evaluación del desempeño y no presenta los resultados de la evaluación a sus programas presupuestarios.

Respecto al presupuesto del Congreso de Coahuila, que era liderado por José María Fraustro Siller En 2017, se indicó que contaba con 192 millones y gastó 203 millones de pesos.

Lo anterior corresponde a un incremento del 5.7%, es decir, 11 millones de pesos más.

El Tribunal a cargo de Miriam Cárdenas fue el único poder que presentó una reducción en el presupuesto.

Se tenían contemplados 710 millones y gastaron 691 millones de pesos, lo que representa un ahorro del 2.6%.

En entrevistas y conferencias públicas Armando Plata ha indicado que el desorden financiero debe ser castigado, ya que se evidencia una mala planeación.





