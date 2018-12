Pide Yeidckol a gobernantes aprendan a cobrar impuestos

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.-

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que todos los gobernadores y presidentes municipales del país, "tienen que aprender a cobrar impuestos, porque no es correcto que se hable de (más) recursos y crean que del gobierno federal puede salir todo".

Entrevistada al final de la conferencia en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hoy el decreto de Estímulos Fiscales para la Región de la Frontera Norte, comentó que el gobierno federal ha recortado en todas las áreas y tiene un plan para sacar adelante al país; "mientras algunos gobernadores ante las pésimas condiciones de los hospitales, en lugar de cobrar impuestos para ponerlos a funcionar bien, pretenden devolverlos a la Federación".

Además, señaló que los países que mejores servicios dan a su población son también los que cobran más impuestos, aunque el problema no está ahí sino también en que se gasten bien, y será tarea muy celosa de los legisladores de Morena a escala nacional y estatal que haya transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Finalmente reconoció que legislar no es fácil, porque estás en el filo de la navaja, quedas mal con unos y con otros, porque unos quieren que les abras un presupuesto, pero no hay de dónde, y luego "la gente quiere que no les cobres, pero que sí les des servicios, entonces hay que tener mucha madurez y mucha conciencia para no irnos ni a un extremo ni a otro".





