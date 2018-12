La Laguna sólo recibirá migajas de gobierno de AMLO: Cofiño

SALTILLO, COAH

SALTILLO, COAH







COMENTAR

Tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Torreón, el exlíder nacional panista, Marcelo Torres Cofiño, aseguró que el Gobierno federal sólo dará migajas a la región Laguna.

"Totalmente miserable el apoyo a programas sociales destinados para La Laguna", aseveró de forma general Torres Cofiño.

"Más allá de la confirmación de que las oficinas de Nacional Financiera se trasladarán a Torreón, el resto de los anuncios realizados por López Obrador fueron promesas banales, puro atole con el dedo, sólo espectáculo para sus seguidores en la región, lo único que le faltó fue al terminar decir eso de la inocente palomita, porque así fue su intervención, de día de los inocentes”, dijo.

López Obrador visitó este viernes La Laguna para presentar su Plan de Programas Integrales de Desarrollo para la región, donde se indica apoyo a adultos mayores, jóvenes y la creación de una nueva universidad.

Se especifico que 46 mil adultos mayores recibirán apoyo sin intermediarios. Respecto a los jóvenes, dijo que apoyara a tres mil estudiantes para que ingresen al mundo laboral, lo cual se logrará con una beca de dos mil 400 pesos mensuales.

Ante esta situación, Cofiño califico el plan presentado para La Laguna como insuficiente y mediático, además acusó al gobierno de crear un ambiente populista.

“Sólo dejaron entrar con invitación al Nazas, para que no se les fuera a colar alguien que lo cuestionara con seriedad. Luego se le ocurre decir que ya no estamos más en campaña, cuando el que debería mostrarlo con hechos es él; porque no hizo nada distinto a lo que hacía en campaña, prometer a diestra y siniestra. Pero, cuando se pasa a los hechos, no nos dice a los coahuilenses que nos tumbó mil millones del presupuesto ni que no hará ninguna obra carretera en la entidad”.





"Totalmente miserable el apoyo a programas sociales destinados para La Laguna", aseveró de forma general Torres Cofiño. (ARCHIVO)

Etiquetas: lopez obradorAMLO

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD