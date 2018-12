López Obrador pone punto final a persecución en Pemex

TORREÓN, COAH.-

Durante años operó un "Pemex pirata", paralelo a la paraestatal, para robar cientos de miles de litros de gasolina, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar, sin embargo, "punto final" en la persecución de quienes así saquearon a la industria desde altos cargos directivos.

"Soy partidario, en este caso, del punto final y de que iniciemos una etapa nueva", aseveró, pues perseguir la corrupción del pasado es llevar a "chivos expiatorios" a la justicia, quedarse empantanado en acusaciones, juicios y denuncias sólo para generar legitimidad.

Por eso, expuso que se combatirá la corrupción que se presente de ahora en adelante, ahí sí "vamos a ser inflexibles, estrictos en lo que a nosotros nos corresponde. Es cero corrupción, cero impunidad, a partir de nuestro gobierno", precisó.

Recordó que desde el gobierno del expresidente Vicente Fox empezó el saqueo de gasolina de Pemex dentro de las refinerías y no sólo con la perforación de ductos para extraer ilegalmente el combustible.

"¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del Presidente. Lo mismo en los estados. ¡Ya basta de hipocresía!", advirtió.

El Jefe del Ejecutivo federal comentó que pese a su política de "punto final", están abiertas las instituciones para que todo el que tenga pruebas sobre ilícitos que se cometen las presente y denuncie, "nosotros no nos oponemos a eso. Incluso, no se va a detener ninguna investigación".

Pero a partir del inicio del plan contra el huachicoleo, presentado el jueves, "el que siga robando será castigado", ofreció.

El Presidente insistió en que, en su momento, cuando se modifique la Constitución en materia de consultas populares, someterá al sentir ciudadano si deben o no abrirse expedientes para investigar a los ex presidentes, y "yo voy a defender el punto de que veamos hacia adelante".

López Obrador anticipó que así como puso en marcha un plan antihuachicoleo, prepara una estrategia para enfrentar otro mal que saquea a las arcas nacionales y que es el uso de facturas falsas.

En Torreón, Coahuila, López Obrador afirmó que en su etapa de opositor nunca utilizó la frase "muera el PRI o el PAN", por lo que lanzó un llamado a sus opositores a la reconciliación y a la unidad.

Al presentar los Programas Integrales de Desarrollo para la Laguna, en los que enumeró los programas federales para adultos, adolescentes, productores y seguridad, el mandatario dijo que ha quedado atrás lo que no funcionó, "pero ahora todos juntos vamos a buscar nuevos caminos y métodos, buscando la unidad.

"Fui opositor durante muchos años, muchos años, y nunca usé el muera el PRI o muera el PAN, nunca. No me gusta eso", expuso.

Esto, luego de las acusaciones en redes y algunos opositores que señalan al gobierno federal por una supuesta responsabilidad en el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos del PAN.

En el Teatro Nazas de esta ciudad pidió a sus opositores enfrentarse en buena lid. "No vernos como enemigos, si acaso somos adversarios, pero no enemigos, no hay que tener enemigos, hay que vernos como amigos y buscar la reconciliación en todo", dijo ante un auditorio lleno y entre interrupciones de los asistentes.





