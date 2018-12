Dan último adiós a piloto de helicóptero siniestrado en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-

A puerta cerrada en una funeraria de la Ciudad de México, sólo familiares y amigos muy cercanos despiden al capitán Roberto Coppe Obregón, quien murió el lunes pasado en el accidente aéreo junto con la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Desde las 10:00 horas, la capilla A de la funeraria Gayosso, en Sullivan, se empezó a llenar de coronas de distintos tamaños, pero todas con flores blancas.

En el recinto se encontraba el hermano del piloto fallecido, un sobrino y una mujer que se encargaba de revisar en una lista los nombres de las personas que confirmaron que asistirían a darle el último adiós al capitán.

A un costado de la funeraria, en una florería hay encargos de coronas con el nombre del piloto Coppe Obregón, una trabajadora cuenta que varias personas pidieron vía telefónica y por internet arreglos florales dedicados al piloto.

"Nosotros las hacemos y entregamos a la funeraria, a veces nos dejan subir a las capillas y colocarlas, pero ahora nos pidieron ser más discretos, entonces sólo dejamos las coronas en la recepción".

El futbol fue una de las pasiones de Coppe Obregón, quien también entrenó a jóvenes en el Instituto México de corte marista, por ello, algunos usuarios de redes sociales ofrecieron sus condolencias a la familia y se despidieron de él.

Luis Hernández comentó que le habría gustado asistir al velorio de su "profe", pero por respeto a la familia optó por enviar una corona de flores.

"Creo que en estos momentos hay que darle espacio a los familiares y a las personas verdaderamente cercanas para que se despidan de él, yo lo admiro y me quedo con el recuerdo del excelente ser humano que fue, por eso no me presenté a la funeraria, traté de hacerme presente con un arreglo de flores que estoy seguro que desde donde esté lo va a agradecer".

Se prevé que la urna que contiene los restos del piloto abandone la funeraria en punto de las 20:00 horas.





