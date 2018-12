Osorio Chong pide investigación profunda sobre siniestro en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al gobierno federal una profunda investigación en el caso del fallecimiento del senador Rafael Moreno Valle Rosas y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, a fin de evitar caer en especulaciones.

Tras expresar nuevamente su solidaridad con los familiares de ambos políticos poblanos, el senador Osorio Chong aseguró que desde la Cámara Alta, su bancada solicitará la conformación de una Comisión especial que investigue los hechos, con el propósito de ir al fondo de los hechos y dejar atrás la polarización que a nadie conviene y que hoy se está resintiendo.

En un comunicado, advirtió que la crispación política que se vivió en meses anteriores en la entidad vecina se generó por no aceptar los resultados de una contienda electoral, porque cuando se pierde y no se aceptan los resultados, se genera enojo por parte de la ciudadanía.

El legislador del Partifdo Revolucionario Institucional (PRI) rechazó los señalamientos del Ejecutivo federal, quien responsabiliza a grupos mezquinos y neofacistas de este clima de encono".

“Desafortunadamente no sé a quién se dirija, creo que en su lenguaje el presidente de la República tiene que ponerle nombre y apellido para que puedan responderle. Ese no es el camino correcto, no creo que deba ser el presidente el que haga este tipo de declaraciones”, apuntó.

Insistió en que debe ser el Ejecutivo federal quien ofrezca una investigación seria e inmediata, así como ofrecer todo el apoyo y no escatimar en lo que se requiera para hacer de lado cualquier especulación en este momento tan complejo que “ya de por sí lo es con la pérdida de varias personas”.





