AMLO pide redoblar esfuerzos para cumplir compromisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy una reunión con los integrantes del gabinete federal y delegados del gobierno de México, a quienes exhortó a continuar trabajando y esforzarse para cumplir con los programas planteados en la presente administración.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien también estuvo en el encuentro efectuado en Palacio Nacional, detalló que “hizo una reflexión en conjunto; estuvieron los delegados de los estados; también estuvieron todo el gabinete legal y el gabinete ampliado”

Agregó que también acudieron “los dos coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cámaras, tanto Mario Delgado y yo; firmamos la Ley de Ingresos ahora, esa era la intención, Mario estuvo y yo, se firmó por el presidente para su publicación”.

Asimismo el presidente “hizo un llamado para cerrar filas y para no incumplir los compromisos, llamó a los funcionarios a actuar de manera humilde, sencilla, que no se mareen y que no actúen de manera prepotente frente a los reclamos de la ciudadanía”, abundó Monreal Ávila.

A su vez, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, agregó también al salir de la última reunión con el gabinete que sostendrá el mandatario este año, que fue “un mensaje de fin de año del licenciado; hay que trabajar más duro; nos exhortó a seguir trabajando duro y eso vamos a hacer”.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que “en el 2019 tenemos un gran reto de hacer obras, de crecer, de construir, desarrollar de todo el rezago en varios sectores pues tener que trabajar sobre todo para vencer el rezago social, económico, y productivo que tenemos; eso es lo que vamos a hacer ahora en 2019”.

En su oportunidad, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reiteró que el presidente “pidió a todas las áreas, todas las secretarías, redoblar el paso para que esos programas ya empiecen a llegar a la gente, y en el caso también de las obras ya se empiece a trabajar en las licitaciones y arrancar a todo vapor el 2019”.

Destacó que “a partir del 1 de enero ya se cuenta con el financiamiento de todo lo que se prometió en campaña y empieza ya el despliegue, en el caso de los programas sociales, de lo que es las becas, el programa de adultos mayores, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, todos esos programas”.





