Empleados cesados del SAT buscan crear sindicato nacional

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Con la esperanza de ser reinstalados en sus centros de trabajo, empleados de confianza despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han comenzado a organizarse para poder crear un sindicato que pueda representarlos antes las autoridades laborales en todo el país.

Por medio del grupo de WhatsApp SomosSAT, ex trabajadores del organismo federal se han organizado para nombrar a sus representantes por estado o por oficina desconcentrada y que puedan tener la facultad de tomar decisiones.

"A todos los estados o desconcentrados que aún no tengan representantes, les sugiero como consejo, que hemos estado aplicando en otros lados, que de manera interna hagan otro grupo de WhatsApp.

"En ese grupo interno determinen a quién van a nombrar como representante y ya que lo tengan, por favor nos envían la información de esa persona para poder concentrar los datos y tener contacto directo con el que será el portavoz y así organizarnos de mejor manera", comentó una de las personas impulsoras.

A pesar de que la mayoría de los ex empleados apoya esta iniciativa, en la que algunos han comenzado a divulgar datos personales, como su número de empleados y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), hay personas que consideran que no es posible formar un gremio, debido a que al ser despedidos no hay una figura patronal a quién exigir su reinstalación.

"La idea del sindicato es buena, pero únicamente para las personas que están en función, de otra manera ninguna Junta [Local de Conciliación y Arbitraje] la va a recibir, ya que no hay un patrón o una relación con un patrón", dijo un ex trabajador.

Convocan a otra manifestación. Debido a que trabajadores despedidos del SAT dijeron que no han tenido contacto con autoridades federales para atender su petición de ser reinstalados en sus puestos de trabajo, por tercera vez en menos de una semana se manifestarán hoy frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

"Hasta el momento no se ha recibido mensaje o llamada alguna por parte de la coordinadora de Atención Ciudadana, por lo que se está convocando a que nos presentemos de nueva cuenta en Palacio Nacional. La intención es demostrar que tenemos el interés de que sean atendidas muestras peticiones y no bajar la guardia. Escriban en las cartulinas su centro de trabajo, años trabajados, y la leyenda #nosoyaviador.

Se espera que este día haya protestas en Michoacán, Quintana Roo y Campeche, mientras que en Oaxaca los ex trabajadores acudirán a la Comisión de los Derechos Humanos.





Por medio del grupo de WhatsApp SomosSAT, ex trabajadores del organismo federal se han organizado para nombrar a sus representantes por estado o por oficina desconcentrada y que puedan tener la facultad de tomar decisiones. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOSATdespidosausteridad

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD