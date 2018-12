Lamentan muerte de políticos panistas

CIUDAD DE MÉXICO

Políticos de todos los partidos reaccionaron al deceso de Alonso y de Moreno Valle

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Tras la información recibida sobre el desplome de un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Rafael Moreno Valle, políticos han manifestado su solidaridad con la familia y están a la espera de información oficial.

Martí Batres, presidente del Senado expresó su consternación tras el accidente. "Expreso mi consternación por el posible fallecimiento de Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla y de mi compañero del Senado, Rafael Moreno Valle. Esperaré la confirmación. Pero manifiesto mi solidaridad con su familia", indicó en redes sociales.

Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota escribió a través de su cuenta de Twitter: "Me encuentro muy consternada ante los lamentables sucesos que se están reportando, estamos esperando información oficial".

La ex candidata a la presidencia Margarita Zavala en su tuit confirmó el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso y del ex gobernador Rafael Moreno Valle. "Lamento el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso y del ex gobernador Rafael Moreno Valle, así como de quienes estaban con ellos. Un abrazo a sus familiares y a sus equipos".

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, lamentaron la muerte del ex gobernador y la gobernadora de Puebla.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo dijo que consterna terminen de modo fortuito. "Consterna que vidas humanas terminen de modo fortuito. Mi solidaridad y condolencias a las familias de la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle", posteó Muñoz Ledo.

En tanto, "Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de la gobernadora de puebla, Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle #QDEP", posteó Mario Delgado.

A las condolencias se unió el ex presidente Enrique Peña Nieto. "Lamento profundamente el deceso de la Gobernadora, Martha Érika Alonso, y de su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México", escribió.

Por otra parte el ex presidente Felipe Calderón consideró que debe de haber una investigación sobre las causas del accidente. "Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente".

El ex candidato presidencial y ex presidente del PAN, Ricardo Anaya, lamentó en fallecimiento de sus compañeros de partido, Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle. "Lamento profundamente la noticia sobre el fallecimiento de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Los recordaremos siempre", expresó en sus redes.

En tanto el diputado Gerardo Fernández Noroña tuiteó "Miren @RafaMorenoValle era terrible Su mujer, @MarthaErikaA su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente del día de hoy", lo que ocasionó una gran cantidad de respuestas en contra.





Inesperado. Políticos expresaron su consternación por la muerte de la gobernadora y el senador.

Decesos. El senador panista Rafael Moreno Valle era cónyuge de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP