Detectan desvíos de apoyo en programas de gobierno

Detectan “Servidores de la Nación” a cientos de ciudadanos empadronados en programas de gobierno que no reciben su pago. “Por lo menos el 80 por ciento (de los visitados) tiene dos meses que no reciben su apoyo, y muchos tienen mucho más” dijo el coordinador de los encuestadores de programas de la Secretaría de Bienestar.

Mario Alberto de Luna González, coordinador de la brigada de Servidores de la Nación en Ciudad Frontera, explicó que durante el empadronamiento que realizan han detectado una gran cantidad de irregularidades, que van desde falsos encuestadores hasta beneficiados muertos que siguen recibiendo los apoyos, y otros vivos, que aparecen registrados pero que no les llega el cheque, la beca, o los programas.

Entrevistado en la colonia Roma, en el municipio de Ciudad Frontera, el coordinador declaró que por lo menos el 80 por ciento de los beneficiarios ya registrados que fueron entrevistados por sus brigadistas, no han recibido los apoyos de los programas en los últimos dos meses, y otros hace mucho más tiempo.

Servidores de la Nación no encuestan en formatos de papel, no entregan hojas para pedir que las lleven los beneficiarios y no piden documentos, encuestan sobre una aplicación de celular.

