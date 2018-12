Gobierno revisará despidos de empleados del SAT

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Esta mañana de lunes, se manifestaron trabajadores de confianza del SAT afuera de Palacio Nacional en el contexto de la conferencia matutina del presidente, quien señaló que "se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró revisará los casos de despidos de trabajadores de confianza en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para no cometer injusticias, pero advirtió que han detectado "aviadores" o personal que cobraba dos o tres veces.

"Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar".

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que su gobierno también está revisando la nómina federal porque han encontrado qué hay quienes cobran sin trabajar.

"Hay aviadores, eso lo estamos cuantificando, y hay casos de quienes cobran dos o tres veces", manifestó.

Aseguró que una vez que se cuente con toda la información se darán a conocer, quienes son esos aviadores, porque la intención es que no paguen justos por pecadores.

"Que no sea a tabla rasa, tenemos que tomar una decisión para poner orden porque era mucho el abuso, en sueldos elevadísimos, en aviadores, en quienes cobraban dos o tres veces, nepotismo amiguísimo, corrupción".

Este lunes un grupo de 150 trabajadores del SAT se manifestaron afuera de Palacio Nacional para pedir ser reinstalados en sus empleos.





Esta mañana de lunes, se manifestaron trabajadores de confianza del SAT afuera de Palacio Nacional en el contexto de la conferencia matutina del presidente, quien señaló que "se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias". (NOTIMEX)

Etiquetas: AMLOSATdespidosausteridad

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD