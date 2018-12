Patrimonio 'desaparecido' de Los Pinos fue devuelto a instituciones

CIUDAD DE MÉXICO

Carlos Alberto Ramírez Velasco, ex coordinador general de la Presidencia, aseguró que todas las obras de arte que estuvieron en la Residencia Oficial de Los Pinos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fueron devueltas durante los meses de julio-noviembre pasados a las instituciones encargadas de su resguardo.

Esto es en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cultura. "Estas instituciones emitieron en su momento los acuses de recibo en la entrega de las obras".

Ante la polémica sobre las piezas de arte y menaje que el nuevo gobierno no ha detectado en la ex residencia oficial, el ex funcionario dijo tener copia de los acuses de entrega recepción que "con gusto comparto y mismos que también se encuentran en la entrega correspondiente de la Dirección General de Recursos Materiales".

Ramírez Velasco aseguró que las obras que forman parte del patrimonio de la propia Presidencia de la República también fueron resguardadas para su cuidado.

"El inventario y catálogo respectivo fue entregado a principios de este mes al nuevo responsable de Recursos Materiales y físicamente se encuentran en el almacén y bóvedas de la Presidencia. Igualmente, si necesitaras que el anterior encargado de Recursos Materiales les apoye en la ubicación de las obras, está a sus órdenes", comentó.

Explicó que al igual que sucede en cada sexenio, los muebles y demás enseres personales propiedad de la familia fueron retirados de la Residencia para continuar con su uso personal.

El ex funcionario agregó que como parte del proceso se entregó una carpeta con el inventario de lo recibido en 2012, una carpeta con las adiciones a dicho inventario realizadas entre 2012 y 2018; así como una carpeta con el inventario total que se entregaba al 30 de noviembre de este año.

"Todo este material se encuentra disponible en el acta de Entrega-Recepción realizada el 10 de diciembre de este año. También se encuentra en línea para revisión de los ciudadanos en https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/".

