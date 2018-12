Aumento en presupuesto deberá manejarse con prudencia, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

El aumento de 23 mil 768 millones de pesos en los ingresos del Proyecto de Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 debe manejarse con mucha prudencia y tenerlo de reserva ante cualquier contingencia, para no caer en déficit, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró que será respetuoso de la decisión que tome la Cámara de Diputados sobre esos recursos, pero sugirió que se mantengan como reserva.

"Eso lo van a decidir los diputados, seguramente van a consultar a Hacienda. Mi recomendación es que se maneje de manera muy prudente y que, si se va a invertir, que sea en programas productivos, en desarrollo social, para la seguridad pública, que son los problemas que tenemos".

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador lamentó que en las pasadas administraciones por la "repartidera de recursos" el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en tres años consecutivos logró aprobar el Presupuesto por unanimidad.

Aseguró que no aspira a que se apruebe el PEF por unanimidad, porque eso le generaría sospecha de que hay "enjugues o negociaciones", por lo que pidió que el Poder Legislativo no sea un "tianguis", porque es la representación del pueblo de México.

Sobre las protestas de organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad que le pide que no recorte el presupuesto para ese sector de la población, dijo que son propias las manifestaciones por la temporada de "presupuesto".

"Son muy propias las manifestaciones de protesta por el presupuesto. Es esta temporada. Hay que atender a todos. En el caso de personas con discapacidad, van a recibir, los discapacitados, como 12 mil millones de pesos, las personas con discapacidad, como nunca".

López Obrador señaló que había grupos que negociaban el presupuesto, pero en su administración no será así: "no vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios".





