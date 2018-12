Que Tatiana se informe sobre Guardia Nacional: Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO.

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, pidió a la diputada Tatiana Clouthier leer bien la iniciativa sobre la Guardia Nacional, además de que debe tener sensibilidad en temas de seguridad.

Como informa este jueves El Gran Diario de México, Tatiana Clouthier expresó su rechazo al proyecto de seguridad del gobierno federal.

"Yo creo que Tatiana tendría que informarse un poquito mejor sobre el tema de la Guardia Nacional, pero acuérdense que Tatiana no es de Morena, Tatiana es independiente y seguramente seguirá con su opinión independiente, pero yo creo que tendríamos que pedirles a Tatiana y a todos los legisladores sensibilidad por temas de seguridad que le urgen tanto al país", expresó sobre la posición de Clouthier.

Sobre este tema se expresó también el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que la amenaza del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, de regresar a los cuarteles a los militares y marinos si no aceptan la Guardia Nacional es lamentable, porque sabe bien que muchos estados y municipios dependen completamente de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que esa postura por parte de Durazo Montaño y de Morena obliga a decirles que su circunstancia ya no es de "oposición", sino de que "ya son gobierno" y que les toca conciliar, llegar a acuerdos y aceptar que "no todo" lo que mandan al Congreso está "bien", y que por ello requiere de la participación de otras fuerzas políticas.

"Lo que debe dejar en la mesa es conciliación, es buscar acuerdos, modificar lo que no guste para tener la pretensión que ellos aspiran, pero no con amenazas, ese no es el trato a otro poder", expresó el ex secretario de Gobernación.





"Que Tatiana se informe", dice Yeidckol Polevnsky. (ARCHIVO)

