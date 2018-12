Sin reforma no hay Guardia: insistió ayer López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO

El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, planteó que si la reforma para la creación de la Guardia Nacional no se aprueba en el Legislativo se tendrá que respetar lo que establece la Constitución y el Ejército estaría impedido para realizar acciones de seguridad pública en las calles.

En conferencia de prensa mañanera se le preguntó al Presidente de la República: "De no aprobarse (la reforma), ¿sí retiran al Ejército de manera definitiva?"

"Es que tendríamos que cumplir con la Constitución. No vamos nosotros a simular, esto no es el porfiriato o los tiempos posteriores, de que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, o sea, hay que cumplir lo que establece la Constitución. Por eso de manera abierta y franca estamos planteando la reforma a la Constitución. Ya no seguirle dando la vuelta, seguir simulando, vamos a analizar las cosas como son, con realismo, y vamos a buscar la manera de resolver el problema", respondió.

El mandatario nacional respaldó al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien el martes declaró que el gobierno federal regresará a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles si el Congreso de la Unión no aprueba la creación de la Guardia Nacional. López Obrador aclaró que actualmente no se tienen elementos suficientes y el marco legal actual no permite que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública.

El presidente López Obrador informó que se acaba con la cooperación militar de EU que significaba el Plan Mérida y ahora la relación con esa nación se basa sólo en cooperación para el desarrollo.





