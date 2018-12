Restos de alcaldesa fueron calcinados en fosa: FGE

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA







Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado en Coahuila, reveló algunos detalles del caso del asesinato de Olga Gabriela Kobel Lara, presidenta municipal de Juárez, estableciendo que el presunto responsable de su muerte, intentó desaparecer el cuerpo arrojándolo a una fosa y en donde intentó cremarla.

"Los restos mortales que se recuperaron corresponden a restos óseos calcinados que de alguna forma no pude determinarse si fueron mutilados o no; aunque insisto, la mecánica de los hechos y los propios datos de prueba, fue privada de la vida por disparos de arma de fuego, aunque esto no está probado pericialmente porque no es posible", respondió Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, cuando se le cuestionó si el cuerpo de la alcaldesa fue mutilado.

Detalló que los datos como las declaraciones, los testimonios, son los que les revelan lo sucedido. Además de referir que existe un revólver calibre .38 asegurado y con el que se presume se cometió el asesinado de Olga Gabriela Kobel, alcaldesa del municipio de Juárez en Coahuila.

"Desde luego que sí, hay una identificación legal. Hay un dictamen pericial, hay un cuerpo colegiado de peritos en diversas especialidades que llega a esa conclusión, hay estudios de carácter odontológico forense, hay alguna recuperación de piezas dentales e incluso trabajos odontológicos, que sirvieron de identificación", precisó el Fiscal General del Estado.

El funcionario estatal también detalló que muy probablemente se utilizó maquinaria pesada para tratar de ocultar la fosa donde fue depositado el cuerpo de la alcaldesa de Juárez y que el probable responsable procedió a cremarlo. Pues refirió que personal de Servicios Periciales de la FGE tuvo que utilizar una maquinaria similar para poder remover el montículo de tierra y luego proceder a una excavación minuciosa.

"Se encontró en un predio propiedad del probable responsable, ubicado en esta ciudad de Sabinas, Coahuila", respondió Márquez Guevara cuando se le cuestionó si fue localizado en el lugar donde se había dicho inicialmente. Y es que los restos fueron localizados en el fraccionamiento Coahuila, en el municipio de Sabinas, lugar donde el presunto responsable tiene una especie de quinta.

Gerardo Márquez Guevara, titular de la FGE en Coahuila, detalló que "evidentemente habría que entregar los restos mortales de la víctima. Se acaba de realizar conforme a los protocolos que establece la Ley General de Desaparecidos. Acaban de entregarse", dijo el Fiscal General del Estado en torno a la entrega a los familiares de la víctima.

Precisó que esto forma parte de las diligencias que se deben realizar e integrar en la carpeta de investigación, la cual dijo continúa integrándose; aunado a que ya fue solicitada al juzgado la audiencia correspondiente para judicializar el caso.

"Ya está por designarse la hora de la audiencia en las próximas la hora de la audiencia en la que formularemos la imputación a los presuntos responsables, en la que solicitaremos la orden de aprehensión para los probables responsables y una vez obtenida, hacer la búsqueda de los mismos", señaló el funcionario estatal.

Precisó que uno de los presuntos responsables está sujeto a proceso por una causa penal diferente y el otro habría que ubicarlo.





Detalles. Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado en Coahuila, reveló algunos detalles del caso.

