Restos de alcaldesa de Juárez fueron calcinados en una fosa: FGE

Gerardo Marquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado en Coahuila, reveló algunos detalles del caso del asesinato de Olga Gabriela Kobel Lara, presidenta municipal de Juárez, estableciendo que el presunto responsable de su muerte intentó desaparecer el cuerpo arrojándolo a una fosa, donde trataría de cremarlo.

“Los restos mortales que se recuperaron corresponden a restos óseos calcinados que de alguna forma no pude determinarse si fueron mutilados o no, aunque insisto, la mecánica de los hechos y los propios datos de prueba fue privada de la vida por disparos de arma de fuego, aunque esto no está probado pericialmente porque no es posible”, respondió Gerardo Márquez Guevara.

