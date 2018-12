'Se revisará presupuesto para Cultura y Ciencia'

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, así como hubo una revisión del presupuesto para las universidades, también se revisará el presupuesto 2019 para otras dependencias como Cultura y, de ser posible, habrá más ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

"Sí cometemos errores. Esta es la diferencia entre el ser humano y la divinidad. Lo importante es rectificar y reconocer cuando se cometen errores", afirmó.

Aclaró que, en el caso de la ciencia, se garantiza mayor presupuesto.

Asimismo, garantizó que habrá recursos para becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En conferencia de prensa la mañana de hoy miércoles, el titular del Ejecutivo adelantó que se realizará una evaluación trimestral de avance de las obras de las acciones del gobierno (avance físico y financiero).

Para tal cometido se dividirá en cuatro secciones: seguridad; hacienda y desarrollo económico; obras de infraestructura; y de bienestar.

"Las evaluaciones no se pueden hacer con todo el gabinete, hablamos de evaluaciones programa por programa y que avance financiero no solo de oficina sino de campo. Voy a tener en Presidencia un equipo que me va a reportar sobre el avance de todos los programas del gobierno", indicó.

