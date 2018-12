Acción Nacional lamenta aprobación de la Ley de Ingresos

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, lamentó que los diputados de Morena hayan avalado y "planchado" sin cambios la Ley de Ingresos, sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición.

Calificó de un incumplimiento que no se haya disminuido el impuesto a las gasolinas como el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña, así como, el IVA en la frontera y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

"También incumplió en que ya no habría más deuda en el país, y en términos reales hay un 11% más de deuda, 77 mil millones de pesos para costo financiero adicional respecto del 2018", detalló en un comunicado.

Cortés Mendoza dijo que es "inaceptable" que tampoco se hayan liberado las deducibilidades en colegiaturas y en diversos gastos como los funerarios.

Además, de que el recurso que se manda se reduce a los estados y municipios.

"Es la primera vez que Acción Nacional vota en contra de la Ley de Ingresos en lo general y en lo particular. Esto no había ocurrido y no había ocurrido porque a pesar de las diferencias con los gobiernos en turno, había diálogo", expresó.

El líder nacional del blanquiazul, señaló que con la Ley de Ingresos se puede percibir que hay una intención de "centralizar el poder y los recursos", lo que ha ocasionado que algunos gobiernos locales se encuentran molestos y exploran la posibilidad de salirse de la coordinación fiscal.

"Ha sido una posibilidad que se ha discutido en Acción Nacional, el salirse de la coordinación fiscal ante la falta de diálogo, de construcción, de entendimiento. Ha sido una posibilidad", asentó.





