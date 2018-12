Acabará simulación con Guardia: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO

ACEPTA QUE PROPUESTA CON MANDOS MILITARES NO FUE OFERTA DE CAMPAÑA

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, advirtió a los diputados federales que de no aprobarse el dictamen por el que se creará la Guardia Nacional, el gobierno federal regresaría a los cuerpos castrenses a sus cuarteles, dejando indefensa a la ciudadanía.

"Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública, y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo", dijo.

Las declaraciones de Durazo Montaño desataron el cuestionamiento de la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Tatiana Clouthier, y del diputado del PAN Raúl Gracia, quienes acusaron que pareció una amenaza para aprobar al vapor la iniciativa.

"Nos amenazan con que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy preocupante, pero también me preocupa porque hemos estado con algunos, quienes nos han dicho que no están de acuerdo en cómo se ha estado manejado la situación", dijo.

"Me preocupa, me ocupa... Sí quiero una Guardia Nacional, no la quiero como la estamos planteando. No entiendo la prisa y tampoco entiendo por qué esta prisa de querer entrar a hacer cambios constitucionales", expresó.

Además, Clouthier Carrillo acusó que eliminar los artículos 76 y 78 constitucionales equivale a "quitarles los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo (…) en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona, y eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado 1 de julio".

Como respuesta, Durazo Montaño dijo que "no se trata de una amenaza, se trata de una realidad. Si no se crea la Guardia Nacional sería una pena, sería lamentable que el gobierno no pudiera contar con un cuerpo de esta naturaleza para enfrentar el problema".

El jueves, la decisión. Luego de la reunión, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, informó a EL UNIVERSAL que este jueves tendrá verificativo la reunión del órgano legislativo para discutir y en su caso aprobar las reformas a 13 artículos de la Constitución para crear ese nuevo cuerpo de seguridad.

"Nos han pedido algunos grupos parlamentarios tiempo para que nos presenten propuestas. Esperemos que el jueves lleguen con ellas", dijo la legisladora de Morena.

Sobre la temporalidad de aplicación de la Guardia Nacional que exigieron algunas ONG y el representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, Miroslava Carrillo externó que no es materia constitucional establecer tiempos definidos.

La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle acusó que "sin entender razones (en Morena) van por una Guardia Nacional que es incluso más regresiva que la Ley de Seguridad Interior, misma que hace poco la Suprema Corte declaró inválida e inconstitucional", escribió en su cuenta de Twitter.

Alfonso Durazo también puntualizó que con la Guardia Nacional esperan dar resultados de paz y tranquilidad a la ciudadanía en tres años, tiempo en que será evaluado el nuevo cuerpo de seguridad.

"Será un cuerpo con una disciplina militar, con organización militar, con adiestramiento militar y también con formación adicional que habilite a sus elementos para el trabajo de seguridad pública, particularmente con respeto a los derechos humanos y trato a la ciudadanía", comentó.

Afirmó que "todo elemento de la Guardia Nacional va a ser evaluado y certificado" y se creará "una organización de élite" que "se convierta en un referente internacional por la calidad y eficacia, por su respeto a los derechos humanos y por su desempeño en un marco de legalidad".





Reunión. Durazo se reunió con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. (EL UNIVERSAL)

