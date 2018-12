Aprueban Ley de Ingresos

CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el proyecto de Ley

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 295 votos a favor y 179 en contra, el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, no se pudo completar la votación en lo particular, por enfrentamientos entre bancadas por el tema del gasolinazo.

Después de que se pospuso el debate para este miércoles, los coordinadores parlamentarios acordaron que hoy concluirán la votación en lo particular. Una vez que sea aprobada en lo particular, la minuta se turnará al Senado de la República para su análisis y discusión, primero ante la Comisión de Hacienda y, de ser aprobada, en el pleno de la Cámara Baja. Si no se le hace ningún cambio, pasará al Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Morena, por más ingresos. Se reservaron para su discusión y votación en lo particular los artículos 1, 2, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 27, séptimo transitorio, décimo transitorio, décimo segundo transitorio párrafo segundo, y una adición de un artículo transitorio de la ley.

Una de ellas, que presentó el priísta Pablo Guillermo para proponer la modificación al artículo primero del decreto en el rubro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, fue la que detuvo la sesión. Se proponía eliminar la recaudación de IEPS a los combustibles y con ello, según el diputado del PRI, se le cumpliría al pueblo de México acabar con los gasolinazos.

Otra de las reservas que se discutirá hoy es una del partido Morena, firmada por el diputado Carol Antonio Altamirano, para incrementar el monto de los ingresos fiscales a obtener en 2019. En la reserva se hace un ajuste al alza de los ingresos totales de 5 billones 814 mil 291 millones de pesos a 5 billones 835 mil 59 millones.

Se plantea incrementar la recaudación de impuestos de 3 billones 287 mil 605 millones de pesos a 3 billones 308 mil 373 millones. Los ingresos a través del ISR aumentarían de un billón 734 mil 924 millones de pesos a un billón 750 mil 500 millones de pesos.

Por medio del IVA quieren subir la recaudación a 994 mil 2013 millones de pesos, desde los 989 mil 11 millones de pesos establecidos en la iniciativa. Sin embargo, no se especifica la forma en que aumentaría la captación de gravámenes.

Para 2019 se prevén ingresos presupuestales por un total de 3.8 billones de pesos, de los cuales 3.2 billones son del cobro de impuestos y 343 mil 133 millones por cuotas y aportaciones de seguridad social.

Se aprobó un monto de endeudamiento interno por 490 mil millones de pesos y externo por 5 mil 400 millones de dólares.





Votación. La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 295 votos a favor y 179 en contra el proyecto de Ley de Ingresos.

