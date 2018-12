Avalan en lo general el dictamen de Ley de Ingresos

TORREÓN, COAH.-

Tras haberlo hecho esta mañana en comisiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 2019.

La aprobación se dio con 295 votos a favor, 179 en contra y 0 abstenciones.

El monto es de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos, sin aumentar las tasas de los impuestos existentes ni crear nuevos.

Con los 295 votos en favor y 179 en contra, los diputados avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen de la LIF propuesta por el Ejecutivo Federal e iniciaron la discusión en lo particular de 13 artículos reservados y una adición.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Marco Antonio Medina Pérez, destacó que el proyecto de Ley de Ingresos de 2019 es “transparente, oportuno, responsable y prudente”.

En un largo debate, las diferentes bancadas fijaron posturas en torno a la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo federal e inició la discusión en lo particular de los artículos reservados.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, señaló que son consecuentes con el mandato alcanzado el 1 de julio, toda vez que no se contemplan nuevos impuestos como lo hicieron los últimos gobiernos neoliberales.

Destacó que el cambio de rumbo ubica a las personas en el centro y señaló los estímulos fiscales establecidos en la frontera norte del país, además de que el dictamen recoge los principios rectores del Paquete Económico 2019 presentado por el Ejecutivo federal, haciendo énfasis en la austeridad republicana para eficientar el ejercicio del gasto público.

El diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, señaló que a diferencia de los últimos dos presidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no subestima ingresos en la Ley de Ingresos 2019 y sostuvo que todas las medidas tomadas están bien evaluadas, asegurando que con los mismos recursos harán más sin necesidad de aumentar los impuestos.

En su turno, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, de Encuentro Social, aseguró que ahora los mexicanos no tendrán la incertidumbre del destino de sus impuestos, ya que un cambio importante en la Cuarta Transformación es que se destinarán a lo que se establece en el Presupuesto de Egresos.

En tanto, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), calificó el dictamen como un gran acierto en el que se precisan las estimaciones adecuadas para conservar el crecimiento económico del país sin establecer nuevos impuestos y conservando una sana recaudación.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Pablo Treviño Villarreal se pronunció por una política de ingresos responsable, cuestionó que se legisle con prisas y sobre las rodillas, pues se les entregó el dictamen por la madrugada y se aprueba de inmediato con la dispensa de trámites.

Con ello, opinó, se debilita la actividad parlamentaria y sostuvo que es un error apresurar el análisis sobre el impacto de la recaudación en el presupuesto.

Externó su preocupación por que la Ley de Ingresos incluya una deuda federal por mil 490 millones de pesos y una deuda externa del gobierno federal por cinco mil 400 millones de dólares y una deuda interna para Pemex por cuatro mil 350 millones de pesos.

Además de una deuda externa para Petróleos Mexicanos (Pemex) de cinco mil 422 millones de dólares; así como una deuda para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 418 millones de pesos.

Sostuvo que de ninguna manera su bancada obstruirá ese instrumento de política hacendaria y enfatizó que no puede respaldar una ley de Ingresos que no puede ser analizada detenidamente, cuyos impactos generarán efectos negativos en las regiones más pobres del país.

En su turno, Patricia Terrazas Baca señaló que no deben perderse de vista los tiempos en los que se ha llevado a cabo el procedimiento de la recepción de la Ley de Ingresos y su dictaminación, los cuales obedecen a una urgencia legislativa por aprobar en un solo día la economía del país.

Aseguró que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) votará contra el dictamen porque están convencidos de que no se encuentra a la altura de las condiciones que el país merece y señaló que es imposible analizar de manera profunda la Ley de Ingresos en un solo día.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega Martínez señaló que la meta establecida de crecimiento económico de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y los ingresos estimados en 5.27 billones de pesos no están suficientemente fundamentadas.

Ello, según él, debido a la falta de confianza en el país y de respeto al Estado de derecho ante las decisiones tomadas de consultar a la población para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y lo relativo a la caída de la Bolsa de Valores.

Por Movimiento Ciudadano, Higinio Del Toro Pérez señaló que su bancada sabe ser oposición cuando es necesario, por lo cual no pueden convalidar el dictamen, el cual, entre otros, incumple la promesa de campaña de no subir el precio de la gasolina.





