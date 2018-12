Comisiones avalan Ley de Ingresos 2019

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019 propuesta por el Ejecutivo Federal, el cual será turnado hoy mismo al pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Con 20 votos a favor y 10 en contra, la comisión legislativa, presidida por la panista Patricia Terrazas, avaló en lo general dicho dictamen y acordó llevar al pleno de la Cámara de Diputados la discusión de los artículos reservados en lo particular.

De acuerdo con el dictamen aprobado, en la iniciativa de LIF 2019 el Ejecutivo Federal estima obtener un total de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos por concepto de ingresos.

En los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de LIF 2019 se preevé que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento, con una proyección puntual de 2.0 por ciento, para efectos de las estimaciones de finanzas públicas.

Además, una inflación de 3.4 por ciento, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo en un millón 847 mil barriles diarios y una estimación del precio de petróleo crudo de exportación de 55 dólares por barril, entre otros supuestos macroeconómicos.

En la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los diputados de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) votaron en contra, en lo general y en lo particular el dictamen de la LIF 2019, argumentando que no estaba suficientemente discutido y afirmaron “daremos la batalla” en la discusión en lo particular en el pleno.





