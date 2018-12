Solicita clasificar como feminicidio caso de edil de Juárez

PIEDRAS NEGRAS

Confirman hallazgo de los restos de la alcaldesa y que se trabaja en su identificación

PIEDRAS NEGRAS







COMENTAR

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, solicitó a la Fiscalía General del Estado que se aplique todo el peso de la ley en el caso del homicidio de Olga Gabriela Kobel Lara, presidenta municipal de Juárez; y que para ello se clasifique como un feminicidio, además de confirmar el hallazgo de los restos de la alcaldesa y que se trabaja en su identificación.

El mandatario reveló que la alcaldesa fue asesinada el mismo día en que se reportó su desaparición, a manos de un contratista de la región Carbonífera, quién confesó haberla privado de la vida con el uso de un arma de fuego y también haber intentado desaparecer el cuerpo. Por ello la presencia y el trabajo de un equipo multidisciplinario de especialistas están trabajando en la identificación legal del cuerpo.

"He estado en contacto con el fiscal para que puedan completar todo el proceso o procedimiento del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, para que sea tipificado como feminicidio y le den todo el peso de la ley a quienes cometieron el cruel asesinato de la alcaldesa de Juárez", manifestó Riquelme Solís.

Señaló que actualmente se tiene un presunto responsable confeso, ademas de lamentar profundamente los hechos. También reconoció el trabajo de Kobel Lara, que al igual que las alcaldesas que lo acompañaron en este año, que tomaron compromisos muy distintos a la de años anteriores y tomó una responsabilidad mayor en materia de seguridad.

"Ella tomó las riendas de un municipio que de alguna forma en la región que está no es sencillo y que trabajó de manera coordinada con el Gobierno del Estado en todos los sentidos. Mis respetos para su trabajo, para su persona y aquí el tema dentro de ello, como lo explicó el fiscal el homicidio se dio desde las primeras horas en que ella misma se dio el encuentro con él", dijo Riquelme Solís.

El gobernador manifestó que además de detener al presunto responsable, les interesa que sea bien judicializado el caso, de tal forma que sea un precedente y un ejemplo para quienes cometen un feminicidio, que espera que así sea. Señaló que el presunto responsable, que ha sido identificado por el nombre de David (N), asesinó a la alcaldesa de Juárez de dos tiros e intentó desaparecer el cuerpo.

"El cuerpo, de manera inmediata él explica que fue lo que hizo y, efectivamente, ayer se dio con indicios del cuerpo. No quisiera hablar tampoco de más para no afectar la judicialización del caso, pero sí, ayer se encontraron restos que en las pruebas de ADN que duran tres o cuatro días para poder tener los resultados, se dé de manera judicial si es o no, o pertenecen o no a Gaby", precisó Riquelme Solís.





Caso. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, solicitó a la Fiscalía General del Estado que se aplique todo el peso de la ley en el caso del homicidio de Olga Gabriela kobel Lara, presidenta municipal de Juárez..

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP