Infonavit despoja a miles de sus casas

Adán Córdova Arellano es padre de familia y tiene cuatro hijos; hace un año perdió su empleo formal en una ferretería y el Infonavit lo demandó en algún estado, sin posibilidad de defenderse.

Comentó que un amigo a quien le está pasando lo mismo le dijo que podía estar demandado por no pagar el crédito hipotecario que adquirió en agosto de 2003, por una vivienda en la colonia Villas del Sur, y debía investigar. La propiedad actualmente está invadida y Adán tiene un año que no ha podido aportar a su crédito Infonavit. Con el respaldo de César del Pardo, representante en Sonora de la Central Unitaria de Vivienda, buscó información en los juzgados.

Córdova Arellano señaló que no ha encontrado un empleo firme que le proporcione prestaciones de ley que le permitan el pago de su vivienda y no sabe qué es peor: que se encuentre invadida o que se la quiten.

Se acompañó a Córdova Arellano al edificio del Poder Judicial estatal, al Infonavit y luego a un despacho que lo tiene emplazado, pero que no le avisó de la querella. En el recorrido que realizó por el Poder Judicial estuvo en cuatro juzgados mercantiles y dos civiles. La respuesta fue la misma: "Puedo darle información, siempre y cuando no esté emplazado". Los empleados ingresaron sus datos a la computadora y la respuesta fue: "No se encuentra en el sistema".

De ahí se dirigió al centro de gobierno federal, donde están las oficinas del Infonavit, le pidieron sus datos, a falta del número de crédito dio el del Seguro Social, nombre y dirección de la vivienda; tampoco se le encontró en la base, según le comentó una empleada, quien le prometió comunicarse si sabe algo.

En la colonia Centenario buscó en varios despachos y le dijeron que podrían tenerlo. En las calle Ocampo y Cubillas encontró Landing Futuro, ahí está su expediente. Un sujeto le explicó que se encuentra en proceso de emplazamiento, pero él no sabía que estaba demandado. Le explicaron que por tres meses de atraso en el pago, el Infonavit realiza las demandas masivas fuera del estado donde reside el derechohabiente. Una vez lograda la sentencia masiva, hacen un exhorto para que en los estados donde reside se le ejecute.







Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP