Analizan en Senado situación de caravana migrante

Senadores de la República, integrantes del Colegio de la Frontera Norte y especialistas, coincidieron en que es momento de modificar la política migratoria de México, a efecto de atender de manera adecuada e integral el fenómeno migratorio de centroamericanos que atraviesan el territorio nacional.

La senadora Citlalli Hernández Mora mencionó que la preocupación principal en estos momentos es el respeto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, debido a que Donald Trump plantea esta situación como “una problemática de invasión”, algo que es preocupante porque se convierte en una amenaza latente.

Ante este escenario, la legisladora de Morena destacó que le toca a México generar las garantías elementales para esta población y respetar los tratados internacionales de los que el país forma parte.

En su turno, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que estamos en el momento adecuado para replantear el modelo de política migratoria e impulsar uno que sea integral para atender la problemática desde la raíz.

Consideró que la caravana de migrantes centroamericanos es un fenómeno especial y se tienen que analizar las implicaciones políticas que se encuentran en el fondo. Alguien organizó, convocó y trazó la ruta y de eso no se habla. Es importante hablar de fondo porque si no estaremos atendiendo las consecuencias y no la raíz.

El secretario general del Colegio de la Frontera Norte, Óscar Contreras, destacó que en los últimos días se han registrado más de mil 200 detenciones de personas migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Ante las dificultades encontradas, abundó, han decidido brincar la frontera y dirigirse directamente a la patrulla fronteriza para que los arreste.

En tanto, se han registrado dos mil 800 solicitudes para adquirir la condición de refugiado en México. También se presentaron tres mil solicitudes de empleo, lo que quiere decir que están buscando la manera de obtener un trabajo y acomodarse en un lugar distinto a los albergues.

La migración centroamericana, advirtió, no se va a detener y el gobierno debe estar preparado con lugares habilitados e información adecuada, tanto para las personas migrantes, como para la sociedad local, “porque es mucho el potencial de empleabilidad y la integración social y cultural que beneficiaría la región”.

El director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California, Rafael Fernández de Castro, dijo que para resolver los problemas migratorios en ambas fronteras, es necesario realizar un trabajo coordinado entre el gobierno federal y los estados. “Las autoridades han sido incapaces de defender los derechos humanos de los migrantes en tránsito”, lamentó.

El presidente del Colegio de la Frontera Norte, Alberto Hernández Hernández subrayó que es necesaria la implementación de una política multinivel que atienda los casos de retorno e informó que entregó un estudio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impulsar un plan en ese sentido.





Le toca a México generar las garantías elementales para esta población y respetar los tratados internacionales de los que el país forma parte. (ARCHIVO)

