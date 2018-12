Presupuesto 2019 incrementa deuda y no baja gasolinas: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que el Presupuesto 2019, es inercial, electorero y populista, pues incrementó deuda y no cumplió con reducir el costo de las gasolinas ni del IVA en la frontera.

Además de que curiosamente está repitiendo lo que criticó de los paquetes económicos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Yo lo resumiría como un Presupuesto populista y un presupuesto electorero, porque lo que está buscando es invertir recursos públicos en proyectos que aún no tienen con seriedad el análisis del impacto en la economía o el impacto para el desarrollo de bienestar", expresó.

Marko Cortés sostuvo que ven "incumplimientos muy concretos", pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció que no habría más endeudamiento en el país, y en términos reales está habiendo más endeudamiento respeto al Producto Interno Bruto (PIB), tan es así dijo, que el costo de financiamiento de la deuda se está incrementando en 11%, respeto al ejercicio 2018.

"Estamos hablando de 77 mil millones de pesos adicionales en costo de deuda; esto es evidencia clara de que sí se incrementó la deuda del país de forma contraria a lo que ofreció en los últimos meses y en su reciente toma de protesta", detalló.

Cortés Mendoza indicó que otra promesa incumplida que observa, es que no está reduciendo el IEPS en las gasolinas y combustibles como lo ofreció en campaña, ya que envió en forma inercial el impuesto, "sin cambios", provocando en los hechos que la gasolina siga con un alto precio o un sobreprecio por los elevados impuestos que tiene.

Tampoco redujo el IVA en toda la zona fronteriza, que les permita a los municipios de esa zona más competitivos; además de que en sus 18 proyectos estratégicos tienen una clara intención electoral.

"Les pongo el ejemplo concreto del Tren Maya, que no se sabe el impacto que este va a tener para el país en beneficio, el costo beneficio respecto de la inversión y en eso está destinando arriba de 260 mil millones de pesos. No son cantidades menores y nos preocupa un presupuesto en donde no se dice con claridad cuál es el precio del barril del petróleo", anotó.

El líder nacional del PAN, mencionó que en el Presupuesto hay una subestimación en el precio del petróleo, "no vemos claridad en el cálculo de la inflación", lo que genera una mala señal a los mercados, a la bolsa y no da la tranquilidad de que el país va a tener un rumbo claro de crecimiento.

Eso sumado, añadió, a qué hay una reducción a los estados y municipios en proyectos de inversión, en proyectos de infraestructura, sin olvidar que están sacrificando áreas importantes como ciencia y tecnología, y el campo, que debe tener los recursos necesarios para ser competitivos en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.





