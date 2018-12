'Se reducirá sueldo del presidente, secretarios y subsecretarios'

CIUDAD DE MÉXICO.-

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que la reducción de salarios en la Administración Pública Federal impactará solamente a directores generales adjuntos, directores generales, subsecretarios, secretarios de Estado y al Presidente de la República.

En conferencia de prensa al entregar el Paquete Económico 2019 de Andrés Manuel López Obrador, Urzúa informó que el Gobierno federal tendrá un tabulador con las nuevas remuneraciones de los funcionarios públicos y para los empleados que ganen menos de 20 mil pesos tendrán incrementos.

"La gente piensa, incorrectamente, que esta reducción de sueldos y salarios va a dar en todo el espectro salarial y eso no es verdad, lo que va a ser es que va a reducir los sueldos del Presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos, nada más, todos los demás o van a permanecer intocados o van a ver incrementado en una mayor proporción sus sueldos", explicó.

Recordó que quienes tendrán la última palabra en la reducción de salarios de los ministros de la Corte serán los integrantes del Poder Legislativo, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Respecto del asunto de los salarios, qué va a pasar con este asunto que se está considerando en la Suprema Corte respecto a la validez o no de la Ley de Remuneraciones, para el Poder Ejecutivo es irrelevante porque nosotros vamos a tener un tabulador y en ese tabulador se van a fijar los sueldos, nosotros en el Poder Ejecutivo vamos a decir, el Presidente de la República va a ganar tanto, los secretarios ganan tanto, los subsecretarios ganan tanto, etcétera.

"No es un problema para nosotros, sí es un problema para el país, y es un problema especialmente para el Poder Legislativo porque ellos al final del día son los que tienen la última palabra en términos del Presupuesto", dijo.

Urzúa explicó que el gobierno federal no busca un ahorro para la Administración Pública Federal, sino es un asunto de "justicia" para los que ganan menos con los que obtienen más.

"No vas a ahorrar nada de eso, este asunto de los salarios es un asunto de justicia, no es un asunto financiero, lo que vamos a ahorrar en los salarios de arriba lo vamos a gastar en los salarios de abajo, esto no es un asunto de cómo empatar mejor el balance presupuestal", dijo.

Detalló que todos los funcionarios públicos que ganen menos de 10 mil pesos al mes netos, van a recibir, no solamente el incremento de la inflación, van a recibir un 3% extra; entre los de 10 y 15 mil pesos mensuales tendrán un aumento del 2% extra; y entre los de 15 mil y 2 mil un 1% extra, "por tanto este ajuste salarial básicamente le afecta de los directores generales adjuntos hacía arriba y no hacia abajo".





