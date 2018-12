Muñoz Ledo urge a diputados analizar Paquete Económico 2019

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, urgió a los integrantes de las comisiones del ramo a analizar rápido el Paquete Económico 2019, pues el presupuesto es el documento más político en un país.

“Este presupuesto, a pesar de que estamos en posadas, no es una piñata, es un proyecto de nación", sentenció ante coordinadores de distintas bancadas de San Lázaro y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, tras recibir de manos del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el Paquete Económico 2019.

Afirmó que, como todo lo que está pasando en México, hay muchos hechos inéditos y un ejemplo es este presupuesto, indicativo del rumbo de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que no puede haber gobierno que no esté apoyado por presupuesto y no puede haber un programa gubernamental que no esté apoyado por él.

Indicó que los criterios serán juzgados por la opinión pública y se tendrán amplios debates.





