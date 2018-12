'Fake news', presunta sugerencia a IP sobre salarios: Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.-

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aclaró que fue una "fake news" lo que algunos medios publicaron sobre cierta declaración de ella respecto a que la Iniciativa Privada debería de dejar de pagar salarios mediocres.

"Eso es 'fake news', eso no fue cierto. No fue lo que establecí, yo dije que vamos a tener, cómo lo dijo el Presidente, mucha claridad en torno a la austeridad Republicana", sostuvo.

En entrevista a medios, luego de participar en la presentación del Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, Sandoval aclaró que el gobierno no tiene incidencia sobre los empresarios.

"Es un 'fake news'. Estoy generosamente compartiendo con ustedes lo del evento, no me gustaría darle más vuelo a un 'fake news'", dijo.

En reunión de trabajo con senadores, Sandoval sostuvo que el mercado debería sumarse a generar pagos por el trabajo no mediocres, no mermados, no reducidos.





