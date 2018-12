AMLO mantendrá la autonomía de las universidades públicas

CIUDAD DE MÉXICO

Al eliminar la Reforma Educativa, hubo un 'error' y eliminó la autonomía

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la autonomía de las universidades públicas del país está garantizada y que sí es preciso modificar su iniciativa de Reforma Educativa para refrendarlo, así se hará.

"No, no, no hay ninguna intención en ese sentido, es más para que no haya pretexto o excusa, y se quiera combatir nuestra iniciativa, sí es necesario estamos dispuestos a que lo de la autonomía, les parece, ya (decisión) tomada".

En Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que no dará pretexto a sus opositores "que están esperando que nos equivoquemos o que se cometa cualquier error y hay que enmendarlo ya. Los que están a disgusto porque la decisión que tomamos de cancelar Reforma van a querer agarrar eso de bandera".

López Obrador reconoció que en la redacción de la iniciativa no se incluyó el término de la autonomía de las universidades, pero señaló que se mantendrá la autonomía porque es un logro histórico del moviendo educativo.





