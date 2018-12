No se permitirá que existan 'elefantes blancos': LFS

TORREÓN

Tras la aprobación de la Ley de la Fiscalía General, se podrá contar con un fiscal que pueda trabajar cuanto antes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló Luis Fernando Salazar, diputado federal de Morena, quien aseguró que no será un "fiscal carnal", pero admitió que se pueden realizar mejoras.

Aseguró que el nuevo modelo no permitirá que existan "elefantes blancos" como lo eran la creación de comisiones legislativas para temas como Ayotzinapa o la Fiscalía Especializada contra la Dolencia de las Mujeres, sin que ofrecieran resultados.

"Ninguna de esas fiscalías especializadas han dado resultado", comentó, "no tienen un solo caso de éxito, entonces no quiere decir que porque desaparezcan ya no habrá especialistas investigando y resolviendo los casos, claro que los va a haber, además se pueden generar fiscalías como lo vayan requiriendo, pero lo que no se pretende es ir creando elefantes blancos, un laberinto de ventanillas burocrático donde desfilen los familiares de las víctimas sin resultados".

Señaló que desde hace un año no hay fiscal en el país, sino un encargado de despacho, por lo que actualmente no se puede desplegar un plan efectivo de persecución penal de procuración de justicia porque tienen solamente un encargado de despacho, de ahí que era urgente hacer una Ley Orgánica de la Fiscalía General, que tiene su origen en una reforma constitucional al artículo 102 en el 2014.

Consideró que aún falta hacer una reforma constitucional y mejorar la figura, por lo que se retomarán los trabajos legislativos para hacerla en el mes de febrero, sin embargo, indicó que en este momento era urgente para que el Senado pudiera hacer la convocatoria para elegir al Fiscal General y que el Gobierno federal pueda trabajar con él.

Explicó que el modelo se cambió de la Procuraduría obsoleta a una Fiscalía flexible, donde el nuevo fiscal deberá desarrollar un plan de persecución penal, una estrategia en base a la incidencia delictiva de cada estado y municipio, con todo un régimen transitorio donde se equipe a los ministerios públicos para que puedan estar en el lugar de los hechos investigando y defendiendo los casos.

"En los últimos cuatro años, la Procuraduría ha investigado 400 homicidios y únicamente se cuenta con 2 sentencias condenatorias, es menor al 1 por ciento, los delitos en México ocurren y jamás se castigan, esto es porque están mal integrados, entonces cambiamos de modelo, muchos de los legisladores no lo han entendido, que es diferente, y ciertamente hay mejoras que se pueden hacer", dijo.







