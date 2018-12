Gobernador de Jalisco se suma a postura de AMLO sobre magistrados

GUADALAJARA, JALISCO.-

GUADALAJARA, JALISCO







COMENTAR

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se sumó a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces y magistrados reduzcan sus percepciones; sin embargo, indicó que no comparte la manera de proceder del mandatario federal en este tema.

"El principio en términos de concepto que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la necesidad de hacer un ajuste de fondo de las percepciones de quienes vivimos del dinero de la gente, de los impuestos de la gente, es una agenda que compartimos plenamente en Jalisco. Tal vez diferimos en la forma, pero compartimos el fondo. No es posible quedarse callados ante lo que me parece que han sido también abusos que se han cometido en distintos espacios del servicio público de este país", precisó el gobernador.

Durante el informe de actividades del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), Alfaro Ramírez dijo entender que altos sueldos para jueces y magistrados son garantía de la autonomía e independencia de los juzgadores, pero afirmó que los apoyos y recursos adicionales al salario con que los que cuentan los servidores públicos son abusos.

"No es posible quedarse callados ante lo que me parece que han sido también abusos que se han cometido en distintos espacios del servicio público de este país (…) Lo que nosotros defendemos es la idea de que una cosa es el salario y otra cosa son todos los apoyos y recursos adicionales que reciben servidores públicos, que esos no son parte del salario, que no son parte de la autonomía judicial y son un abuso, simple y llanamente", dijo.

Así, apoyó la propuesta hecha por Tomás Vargas Suárez, titular del TEEJ, quien exhortó a los magistrados a homologar sus salarios a la legislación estatal que lo regula y así actuar en la dirección de las actuales políticas públicas de austeridad, tanto a nivel local como federal.

"Estamos ante un momento en el que necesitamos entender la profundidad del cambio que México ha exigido, y todos tenemos una responsabilidad en ese sentido; por eso celebro el llamado que haces a una reflexión, desde el seno de este tribunal, y no una imposición desde otro poder para tratar de decir cuánto es un sueldo justo", indicó Alfaro Ramírez.

Además, el gobernador anunció que en el Presupuesto de Egresos de 2019 se contempla ya la reducción a su salario del 5%, que quedará en sueldo neto de 93 mil 739 pesos mensuales, pues con ello también quiere enviar un mensaje a los organismos de la administración estatal y constitucionales autónomos, a fin de no ignorar la voz de los ciudadanos que demandó acciones congruentes en el pasado proceso electoral.

"Por asunto de conciencia, de objetividad, una reducción adicional del 5% en mi salario porque estamos enfrentando un escenario de incertidumbre en términos del presupuesto y tenemos que mandar un mensaje también de congruencia en ese sentido, el de un servidor y el de los funcionarios de primer nivel", señaló.





Durante el informe de actividades del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), Alfaro Ramírez dijo entender que altos sueldos para jueces y magistrados son garantía de la autonomía e independencia de los juzgadores, pero afirmó que los apoyos y recursos adicionales al salario con que los que cuentan los servidores públicos son abusos. (ARCHIVO)

Etiquetas: ley de remuneracionesAMLOscjnTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD