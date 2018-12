'Ministros, los mejor pagados del mundo'

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sólo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un salario superior al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"No tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más, con todo respeto, que el presidente de la Suprema Corte, hay datos sobre esto, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico y pueblo pobre", reiteró.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal arremetió de nuevo contra los salarios del Poder Judicial, no obstante, celebró la polémica.

"Que haya confrontación eso es la democracia, no pelearnos, no insultarnos, pero que haya polémica. Es extraordinario que hay un diferendo con el Poder Judicial; cuándo ha habido diferencias entre el Ejecutivo y Judicial, nunca, porque el Ejecutivo era el poder los poderes, entonces, es algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito, esa es la Cuarta Transformación".

Sobre la manifestación inédita de jueces y magistrados que se oponen a la ley de remuneraciones, López Obrador dijo que no es una negociación, sino que se trata de un asunto legal que está en la Constitución y nadie puede ganar más que el Presidente.

"Si no respetamos la Constitución no habrá Estado de derecho, o que los demás acaten la ley y ¿nosotros vamos a gozar de impunidad? Eso no. Es Estado de derecho, no es Estado de chueco", insistió.

El presidente López Obrador confirmó que asistirá como invitado al informe de labores del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

A pregunta expresa si buscaría que los ministros reduzcan sus prestaciones como prima de riesgo, aguinaldos o primas vacacionales, dijo que es una decisión que ellos deben tomar.

"Son jueces, pertenecen al Poder Judicial, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la Suprema Corte del derecho, es de la justicia. Se dice que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia se debe decidir por la justicia. Ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la Constitución ni la letra ni el espíritu de la Constitución", afirmó López Obrador.

Insistió en que él ganará en términos netos 108 mil pesos al mes y los secretarios no van a tener una diferencia sustancial, dos mil o tres mil pesos menos que el Presidente.





