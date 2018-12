Sus ingresos son ofensivos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente comentó que el tema de los salarios aún "no está resuelto"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno propuso reducir los salarios a los altos funcionarios porque son "ofensivos y exagerados", particularmente los del Poder Judicial, que en ocasiones "llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales".

"Eso es ofensivo, no tiene nada que ver con el cambio que la gente demanda ni con la justicia, es una arbitrariedad, eso no sucede en otros países, son los mejores pagados del mundo", expresó.

En conferencia, López Obrador indicó que aun cuando están en su derecho de presentar amparos, el tema de los salarios aún "no está resuelto", pues es la Cámara de Diputados la que tiene la "última palabra" en el tema del presupuesto. "Quienes van a decidir son los diputados, lo que se resuelva en definitiva nosotros lo vamos a acatar", dijo.

Agregó que al estar en una nueva etapa y no a un cambio de gobierno, sino de régimen, está convencido de que debe existir un verdadero Estado de derecho, que "no esté chueco" y en donde ningún Poder subordine a otros poderes, "eso es lo que está sucediendo, el Poder Ejecutivo ya no es poder de los poderes", exclamó.

Comentó que actualmente están terminando de integrar lo que corresponde al presupuesto del Poder Ejecutivo, para hacerlo llegar el 15 de diciembre, que es el plazo legal, pero dijo que tiene conocimiento de que en la Cámara de Diputados se están recibiendo las propuestas de los otros poderes y de organismos autónomos.

El Jefe del Ejecutivo federal mencionó que el Presidente no está facultado para modificar el presupuesto que envíen el Poder Legislativo y el Judicial, ya que esa es una tarea de la Cámara Baja.

"De acuerdo a la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto. Ya se tiene la propuesta del Poder Legislativo, con un plan de austeridad, de acuerdo con la política que se va a aplicar. En el caso del Poder Judicial, han presentado también su presupuesto. El de ambos lo autoriza la Cámara de Diputados. Es su facultad exclusiva", anotó.

López Obrador señaló que su gobierno planteó que tenía que cumplirse la Constitución, el artículo 127 específicamente, mismo que fue avalado por el Congreso, pero que algunos integrantes del Poder Judicial se inconformaron y acudieron a presentar recursos legales, amparos.

"Están en su derecho. Y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho", refirió.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Presidente asentó que en el presupuesto están garantizadas las partidas fundamentales, como el pago de la nómina, para que no le falte el ingreso a los trabajadores; el pago de intereses de deuda, de pensiones y de jubilaciones.





Conflicto. El choque entre el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó de tono ayer.

