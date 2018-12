Reclaman 'empresa fachada'; Sedeso justifica contratación

SALTILLO

El diputado Gerardo Aguado, denunció la contratación de una empresa especializada en la venta de equipo de cómputo, para aplicar la encuesta Coahuila Opina.

Fue durante la comparecencia de Inocencio Aguirre, titular de la Secretaría de Desarrollo Social que el panista Gerardo Aguado pidió explicar la contratación de la Empresa Sistemas y Software del Noreste que no es especialista en el ramo estadístico. Coahuila Opina es una encuesta impulsada por la Secretaría para medir la pobreza en la entidad.

"El combate a la pobreza es muy sensible y no se puede lucrar con eso. Mi sorpresa es que la empresa contratada para realzar la encuesta Coahuila Opina, en su acta constitutiva dice que son especialistas en la venta de teclados y pantallas de computadoras, no la aplicación de encuestas, ni investigación, ni estadística y no tienen la infraestructura pada realizar encuestas, su actividad es venta de computadoras", dijo el diputado. Gerardo Aguado dijo que visitó las oficinas ubicadas en Santa Catarina, pero estaba cerrada. A través de la ventana logró ver sólo y un escritorio, una computadora y una silla.

"No puede decir que es una empresa 'fantasma', pero pareciera que lo es", dijo.

Por su parte, el secretario, Inocencio Aguirre, dijo que se eligió esta empresa porque en la licitación sólo participaron dos empresas y aseguró desconocer su ubicación y detalles, ya que fue el Comité Técnico quien dio el fallo.







