Gobierno alista estrategia contra el robo de combustible

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la estrategia de seguridad se busca trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del área y en particular, en el combate al robo de combustible, y dijo que ésta sería presentada la próxima semana.

En ese sentido pidió la colaboración de la sociedad y recordó que este delito será considerado grave, por lo que quien lo cometa no tendrá derecho a fianza, "se van a aplicar leyes más severas”, ya que de acuerdo con reportes cada año se roban entre 50 mil millones y 70 mil millones de pesos en combustible.

Respecto al Consejo Nacional de Seguridad Pública, López Obrador señaló que este día se abordó el tema en la reunión que sostuvo en la mañana con el Gabinete de Seguridad, “y se va a convocar a todos los integrantes para la realización de este consejo que tenemos que integrar por ley”.

Refirió que en este Consejo participan también los gobernadores del país con quienes habrá una reunión para tratar el tema de la transferencia de recursos que tienen que ver con seguridad pública para los estados.

El mandatario federal aseveró que se avanza en la aceptación por parte de los gobiernos estatales para que funcionen las coordinaciones que se implementan dentro de la estrategia de seguridad, “yo espero que participen todos y se sumen todos y voluntades para garantizar la paz y la tranquilidad”.

En este sentido, destacó la importancia de que las instituciones de seguridad trabajen de manera coordinada, ya que “antes, cada institución actuaba por su cuenta; cada vez va a funcionar mejor, por eso vamos a tener, antes de que finalice este mes, una reunión nacional de todos los responsables de esta estrategia para definirla muy bien”.

Al reiterar que él atenderá de manera personal el tema de la seguridad ya que asume su responsabilidad, explicó que la estrategia es que pueda haber atención permanente en el territorio, "por eso las coordinaciones territoriales, con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía".

Sobre este tema señaló que se debe seguir trabajando con las policías locales, ya que no todas tienen un desempeño óptimo, y reconoció la labor de la Policía capitalina y de Yucatán. "Vamos a ir mejorando poco a poco todo el sistema de seguridad pública".

López Obrador agregó que para contribuir en materia de seguridad, la red de Plataforma México continuará "porque es un sistema de información estadística, pero se está modificando porque necesitamos control, información diaria que no había”.

En otro tema, al referirse a la iniciativa de ley para la austeridad republicana afirmó que ve "con buenos ojos" ese proyecto, por lo que confió en que se apruebe, "porque tiene que haber austeridad, el poder es humildad, no fantochería, no prepotencia, no lujos".

El Ejecutivo federal abundó que esta es una etapa nueva y llamó a entender que “la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va aplicar”.

Respecto a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, explicó que esta decisión no implica la ausencia de promoción que estará a cargo de las embajadas y consulados, además de que los ingresos que obtenía dicho Consejo por el impuesto que se cobraba a turistas, serán destinados a la construcción del Tren Maya.

Aunque puntualizó que no desaparecerá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confió en que “como es un organismo autónomo, haga un esfuerzo de austeridad para reducir los sueldos de los altos funcionarios”.

En otro tema, el presidente López Obrador indicó que se atiende la situación de los migrantes centroamericanos en el país, con el objetivo de vigilar la protección de los derechos humanos, una labor coordinada con las distintas instancias del gobierno federal.

Además, indicó que se ratificará el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, “lo vamos a ratificar”, para lo cual hablará con la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que se cumpla este acuerdo.





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la estrategia de seguridad se busca trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del área y en particular, en el combate al robo de combustible, y dijo que ésta sería presentada la próxima semana. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLO robo de combustiblehuachicolTOMAS CLANDESTINAS

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD