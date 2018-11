Aclaran confusión por bacterias en Hospital General de Torreón

TORREÓN, COAH.-

Debido a una confusión de la dirección del Hospital General de Torreón, la Secretaría de Salud aclaró ayer que no fue un brote de estafilococo el que se registró en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la clínica sino tres infecciones distintas que atacaron al mismo número de recién nacidos y que hasta ayer, se reportaban delicados, pero estables.

Los menores permanecen en Cuidados Intensivos y en el área de Aislados y se encuentran en estrecha vigilancia y control hasta su egreso por mejoría.

César Alejandro del Bosque Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI dijo que los niños contrajeron el estafilococo epidermidis, el estafilococo cohnii y el hongo candida albicans, que se caracterizan por su oportunismo y que suelen contraerse por el contacto con objetos contaminados o por contacto de piel a piel.

"Yo hasta hoy en la mañana (ayer) y por el periódico me enteré, ya hablé con el doctor (Francisco Javier Dorantes) para que cuando haya ese tipo de situaciones me las hagan saber a mí, él no lo vio necesario porque dice que han estado aplicando la Norma y estaba controlado, pero de todos modos le dije que me lo hiciera saber". Añadió que los niños afectados nacieron con bajo peso y que ninguna de las mamás tuvo control prenatal. "Los bebés están aislados en el área de Pediatría al cuidado de la doctora Concepción Cantú, se les está proporcionado todo para sacarlos adelante. No hay por qué alarmarse, todo se debe a una confusión del director". Precisó que fue el 16 de noviembre que se corroboraron tres hemocultivos positivos sin germen aislado por lo que se realizó una reunión extraordinaria para dar el seguimiento y establecer el protocolo de acción que incluía la evaluación del estado de salud de los pacientes no afectados.

Mencionó que son siete menores que no presentaron sospecha de infección los que fueron trasladados al Hospital Infantil y reiteró que una vez que termine la contingencia se realizarán lavados exhaustivos, se procederá a la fumigación y nuevamente se harán pruebas de cultivo de bacterias para determinar si se reabre o no la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Aunque se aclaró que no es un brote, esta problemática coincide con la certificación de Prevención y Control de Infecciones que acaba de recibir el hospital por parte del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud federal y que busca reducir el riesgo de infección en pacientes, personal y visitantes.

Postura. Antier, Francisco Javier Dorantes, director del Hospital General de Torreón dijo que se trataba de un brote de estafilococo. (ANGÉLICA SANDOVAL)

