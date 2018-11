Sin resultados en denuncia contra Gobierno de Coahuila en La Haya

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

El senador del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, Armando Guadiana, indicó que no hay resultados de la denuncia interpuesta ante la Corte Internacional de La Haya en contra del Gobierno de Coahuila por las desapariciones en Allende y Piedras Negras.

"Le pedí datos al comisionado de derechos humanos que esta aquí en México. Está pasando lo mismo que cualquier organismo burocrático, porque fuimos, hicimos el gasto personal, fuimos a La Haya y estuvimos moviendo eso y no hemos tenido respuesta de nada, es una vergüenza. Los casos de Allende y de Piedras Negras es algo de lesa humanidad y son los temas que tratan ahí", dijo Guadiana.

El senador indicó que este martes acudiría a la representación de la Organización de las Naciones Unidas en México para hablar del tema. "A Jesús Peña, representante en México de la ONU, le pediré información porque por mi están igual de burócratas que el Gobierno. A mi no me dio buena vibra como trabaja la Organización de las Naciones Unidas y siento que es un organismo burocrático más de la ONU que nos cuesta a todos los países y no tiene resultados".







Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP