Niños piden educación y alto a la violencia

Que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador no decepcione al país, que no haya racismo, violencia, que ya no maltraten a las mujeres, que "atrapen a los malos", que todos tengan educación gratuita y que se mejore la infraestructura de las escuelas, es lo que pidieron algunos niños, niñas y adolescentes gomezpalatinos en la última papeleta de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 que inició ayer y que es organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El ejercicio concluye hasta el próximo 25 de noviembre y se divide en tres grupos de edad: de seis a nueve años, de 10 a 13, y de 14 a 17.

Porque #NoHayOpinionesChiquitas, a través de cuestionarios, los niños, niñas y adolescentes pueden opinar sobre temas como la igualdad de género en la convivencia cotidiana y los derechos fundamentales.

En el último apartado se le pide a los participantes que "Para que vivamos en un México mejor" plasmen alguna cosa que les gustaría que el gobierno hiciera.

"Muy buena la consulta, a mi me gustaría que todos pudiéramos tener educación gratuita, que no haya racismo y que ayudaran a las personas con menos recursos. Ya no quiero que haya violencia, muchas veces los niños no hablan por miedo porque los amenazan de que les puede pasar algo, quiero que los adultos hablen con los niños", expresó Natali, de nueve años de edad.

Para Sebastián Nájera, de 12 años, es importante que López Obrador "no decepcione a la gente y que cumpla su deber" mientras que Yohan, quien cursa el sexto grado, espera que "haya igualdad, que se trate mejor a las mujeres, he visto que hasta las llegan a agredir o las matan".

Salvador Ovalle Hernández, vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE en Durango, informó que se espera la participación de 15 mil personas de entre seis y 17 años de edad de los municipios de Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí, Villa Hidalgo y Santa María del Oro.

Además, dijo que se instalaron 50 casillas, algunas de ellas itinerantes.

Cabe señalar que mediante hojas de expresión gráfica, también pueden participar menores de seis años o niños y niñas y adolescentes que no sepan leer.

Después de este ejercicio nacional que se realiza desde 1997 cada tres años, los resultados serán enviados a diversas instancias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los tres órdenes de gobierno.

Casillas

Consultas.

=> Para conocer la ubicación de casillas, los interesados pueden ingresar a: www.ine.mx

=> Tan sólo en Gómez Palacio, se instalaron casillas en la Plaza de Armas, parque La Esperanza, parque Morelos y Museo Acertijo.

Participación. Niños, niñas y adolescentes de Gómez Palacio participaron desde las 10 de la mañana en la consulta.

